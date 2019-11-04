الجامعة التونسية لكرة القدم تعقد جلستها العامة الخارقة للعادة في 20 ديسمبر القادم

Lundi 04 Novembre 2019



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- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المكتب الجامعي المنعقد اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 برئاسة الدكتور وديع الجرىء قرر عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 بأحد نزل العاصمة وذلك لإدخال التنقيحات اللازمة على بعض النصوص والفصول القانونية حتى تتماشى وما هو معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم دون المساس بالنصوص المتعلقة بشروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي.