نقابة السلك الدبلوماسي تدعو إلى ''عدم تشويه سمعة وزارة الشؤون الخارجية والعاملين فيها'' على خلفية قرار إجراء تفقد مالي وإداري بالوزارة

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- دعت نقابة السلك الدبلوماسي، إلى "الحرص على عدم استغلال قرار مصالح رئاسة الحكومة، بإجراء تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية، لتشويه سمعة الوزارة".كما حثّت النقابة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي اليوم اللإثنين، على الحرص أيضا على "عدم التحامل على العاملين بالوزارة، في الداخل والخارج، عبر تقديم صورة مغلوطة إلى الرأي العام، مبنية على سوء فهم وعدم إلمام بأبسط أبجديات العمل الدبلوماسي".وفي الإطار ذاته دعت نقابة السلك الدبلوماسي، إلى عدم استباق نتائج عمليات التفقد في "إطار تصفية حسابات سياسية وشخصية"، حسب نص البيان مذكرة بأنه سبق لها المطالبة بإجراء تفقد مالي وإداري، "حرصا على تحسين الحوكمة وإضفاء لمزيد من النجاعة والشفافية على عمل المرفق الدبلوماسي".يّذكر أن رئيس الحكومة، قرّر يوم 30 أكتوبر 2019، وبعد التشاور والتنسيق مع رئاسة الجمهورية، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمّق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.وكانت رئاسة الحكومة نشرت بلاغا يوم 29 أكتوبر الفارط، ذكرت فيه أنه تقرر إعفاء وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي من مهامه، وتكليف صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة، طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.كما تقرر أيضا إعفاء كاتب الدولة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من منصبه.