شركتا التأمين ''ستار" و"أستري'' من بين أفضل 50 تأمين افريقية

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- تعد شركتا التأمين واعادة التأمين التونسيتان "ستار" و"استري"، من بين أفضل 50 شركة تأمين إفريقية، وفقا لأحدث تصنيف ل100 شركة تأمين إفريقية حسب رقم معاملاتها، نشرته مجلة جون أفريك (العدد الخاص تمويل/ اصدار 2019).واحتلت شركة "ستار" المرتبة 20 بحجم مبيعات قدر بنحو 382 مليون دولار فيما تبوأت شركة "استري" المرتبة 50 برقم معاملات ناهز 119 مليون دينار.كما تم تصنيف خمس شركات تأمين تونسية أخرى ضمن أفضل 100 شركة تأمين في إفريقيا، وهي شركة البحر المتوسط ??للتأمين وإعادة التأمين (المرتبة 74) مجمع تونس للتأمين(80) وتأمينات مغربية (83) والشركة التونسية لإعادة التأمين (89) وشركة التأمين اللويد (99).واستحوذت شركات التأمين واعادة التأمين بجنوب إفريقيا على الخمس مراتب الاولى وهي شركة "سنلام" في المرتبة الاولى تليها "مجموعة اندكويتي" و"أولد ميتيال لايف" و"مجموعة "ليبرتي" و"ديسكوفري هالث".