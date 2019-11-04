شوقي الطبيب : ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحديد المسؤوليات بشانها ستكون من اولويات رئيس الجمهورية

Lundi 04 Novembre 2019
وات - اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحديد المسؤوليات بشانها والحوكمة الرشيدة "ستحظى بالأولوية القصوى من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد لما عرف به من استقامة ونظافة يد وجدية في مقاومة الفساد " واقر الطبيب في تصريح اعلامي على هامش مشاركته اليوم الاثنين في صفاقس اشغال ملتقى علمي دولي حول "مكافحة الجرائم المالية" بفشل الهيئة بخصوص ملف الأموال المنهوبة وذلك لعدة اسباب ابرزها عدم تعاون بعض الدول الأجنبية في المجال وضعف التجربة الكافية لتونس في جريمة الأموال المنهوبة ونقص التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية المتداخلة.
وأشار إلى أن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها ضعيف جدا داعيا في هذا السياق إلى ضرورة فتح تحقيق اداري وقضائي في شبهات التستر والتقصير في استرجاع الأموال المنهوبة.
من ناحيته قال قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي محمد كمون انه " لا يمكن اعتبار الجريمة المالية جريمة تقليدية بل هي جريمة منظمة فنية تستدعي إرساء قاعدة وطنية متكاملة تجمع جميع الأطراف المتداخلة لمقاومة الفساد المالي وتجاوز الاشكاليات التي تحول دون استرجاع الأموال المنهوبة".
وياتي الملتقى العلمي الدولي حول "مكافحة الجرائم المالية" ،الذي يتواصل على مدى يومين ،ببادرة مشتركة من كلية الحقوق بصفاقس والمعهد الفرنسي بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وأشار إلى أن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها ضعيف جدا داعيا في هذا السياق إلى ضرورة فتح تحقيق اداري وقضائي في شبهات التستر والتقصير في استرجاع الأموال المنهوبة.
من ناحيته قال قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي محمد كمون انه " لا يمكن اعتبار الجريمة المالية جريمة تقليدية بل هي جريمة منظمة فنية تستدعي إرساء قاعدة وطنية متكاملة تجمع جميع الأطراف المتداخلة لمقاومة الفساد المالي وتجاوز الاشكاليات التي تحول دون استرجاع الأموال المنهوبة".
وياتي الملتقى العلمي الدولي حول "مكافحة الجرائم المالية" ،الذي يتواصل على مدى يومين ،ببادرة مشتركة من كلية الحقوق بصفاقس والمعهد الفرنسي بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
1 de 1 commentaires pour l'article 192106
En continu
- 09:33 زمن جنرلات العمل النقابي
- 07:04 لما لا شاهد العقل
- Hier 20:52 محمد عبو المناضل الــ''مسجل خطر''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:22
|14:58
|12:10
|06:46
|05:18
|
23°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|23°-18
|26°-16
|17°-14
|20°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 763) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 983) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 796) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 024) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 346) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 149) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 816) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 971) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 296) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 672) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 176) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 948) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 776) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 928) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 340) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 353) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 62 927) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 714) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 112) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 755) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: شملت 13 متهما من بينهم المنجي صفرة ورافع دخيل ..ملفي الفساد المالي والاداري بشركة الخطوط التونسية واسمنت قرطاج امام القضاء