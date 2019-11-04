وزارة التجارة تحدد هامش الربح الأقصى لبيع زيت الزيتون المعلب بالتفصيل ب15 بالمائة من سعر الشراء

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- قررت وزارة التجارة تحديد هامش الربح الأقصى لبيع زيت الزيتون المعلب بالتفصيل ب15 بالمائة من سعر الشراء من المزوّد، وذلك استنادا إلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.وأوضحت وزارة التجارة، الإثنين، أن وضع هامش ربح أقصى هدفه توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون المعلب بعد أن كانت الهوامش الربحية المعتمدة في المحلات والمساحات التجارية تتخطى على الغالب 35 بالمائة.