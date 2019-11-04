وزارة التربية تجدد التزامها بتعجيل صرف المستحقات المالية للمدرسين بعنوان منحة العودة المدرسية 2019-2020

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- جددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، التزامها بتعجيل صرف كافة المستحقات المالية للمدرسين بعنوان منحة العودة المدرسية 2019-2020، وإيفائها بتعهداتها مع الاطراف الاجتماعية ممن أجل توفير مناخ تربوي في كنف الشفافية والمصداقية مفندة ما تم تداوله حول التراجع عن صرف هذه المستحقات، لعدم توفر الاعتمادات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته على صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".وأكدت الوزارة ، على ضوء الاجتماع الذي جمع وزيري التربية والمالية، أن المبالغ الخصصة لهذه المستحقات والتي تقدر قيمتها ب 200 مليون دينار مرصودة وموضوعة على ذمة وزارة التربية وهي مصاريف محدثة يستوجب ادراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2019.وأكدت الوزارة أن الاتصالات مستمرة بين الكتابة العامة للوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة الملف والاطلاع على مستجداته، وذلك في ما اعتبرته ترسيخا للعلاقة البناءة والحوار المتواصل مع كافة الاطراف الاجتماعية.