الحرس الديواني يحجز خلال نهاية الأسبوع المنقضي بضائع مهربة بحوالي 400 ألف دينار

Lundi 04 Novembre 2019
وات - حجزت مصالح الحرس الديواني خلال نهاية الأسبوع المنقضي 23500 علبة سجائر مهربة وأكثر من ألف خرطوشة من المعسل الفاخر بقيمة فاقت 155 ألف دينار وذلك بكل من فرقتي الحرس الديواني بالجميلة و قابس.
واضاف بلاغ صادر، الاثنين، عن الادارة العامة للديوانة، ان فرق الحرس الديواني بكلّ من القصرين وبن عروس، حجزت بدورها كميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة بلغت 87 ألف دينار.
وفي نفس السياق تمكنت فرقة الحرس الديواني بقرمبالية (نابل) من حجز 2300 جهاز استقبال رقمي مهربة بلغت قيمتها 135 ألف دينار.
ومن جهة أخرى تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بحلق الوادي، إثر عملية تفتيش لوثائق باخرة أجنبية من التفطن إلى نقص 66 قرص مخدر مصرح بها بالبيانات الخاصة بالباخرة.
كما نفذت الفرقة البحرية للديوانة بصفاقس عملية إنقاذ مشتركة مع وحدات الحرس البحري لمجموعة من مجتازي الحدود خلسة بسواحل قرقنة، وفق ذات البلاغ.
واضاف بلاغ صادر، الاثنين، عن الادارة العامة للديوانة، ان فرق الحرس الديواني بكلّ من القصرين وبن عروس، حجزت بدورها كميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة بلغت 87 ألف دينار.
وفي نفس السياق تمكنت فرقة الحرس الديواني بقرمبالية (نابل) من حجز 2300 جهاز استقبال رقمي مهربة بلغت قيمتها 135 ألف دينار.
ومن جهة أخرى تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بحلق الوادي، إثر عملية تفتيش لوثائق باخرة أجنبية من التفطن إلى نقص 66 قرص مخدر مصرح بها بالبيانات الخاصة بالباخرة.
كما نفذت الفرقة البحرية للديوانة بصفاقس عملية إنقاذ مشتركة مع وحدات الحرس البحري لمجموعة من مجتازي الحدود خلسة بسواحل قرقنة، وفق ذات البلاغ.
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Par:tfouhrcd (Germany )
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