نسبة الفائدة في السوق النقدية تبلغ 82ر7 بالمائة في غرة نوفمبر 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية، غرة نوفمبر 2019، مستوى 82ر7 بالمائة، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 56ر0 نقطة مقارنة بذات الفترة من سنة 2018، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي، الاثنين.
وبلغ المعدل الشهري للسوق مستوى 81ر7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 27ر7 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2018، ونحو 23ر5 بالمائة سنة 2017 و33ر4 بالمائة في 2016.
وفي ما يتعلق بسنة 2019، فقد بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية أعلى مستوياتها خلال شهر مارس 2019 (وصلت الى 90ر7 بالمائة) وذلك قبل فترة وجيزة من اتخاذ البنك المركزي (يوم 19 فيفري 2019) قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتمر من 75ر6 بالمائة الى 75ر7 بالمائة.
وفسرت مؤسسة الاصدار اتخاذها هذا القرار لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، التي تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق مجلس ادارة البنك المركزي.
ويذكر أن البنك قد رفّع نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين خلال 2018، الأولى في مارس (زيادة 75 نقطة أساسية) والثانية في جوان (100 نقطة أساسية).
وبلغ المعدل الشهري للسوق مستوى 81ر7 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 27ر7 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2018، ونحو 23ر5 بالمائة سنة 2017 و33ر4 بالمائة في 2016.
وفي ما يتعلق بسنة 2019، فقد بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية أعلى مستوياتها خلال شهر مارس 2019 (وصلت الى 90ر7 بالمائة) وذلك قبل فترة وجيزة من اتخاذ البنك المركزي (يوم 19 فيفري 2019) قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتمر من 75ر6 بالمائة الى 75ر7 بالمائة.
وفسرت مؤسسة الاصدار اتخاذها هذا القرار لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، التي تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق مجلس ادارة البنك المركزي.
ويذكر أن البنك قد رفّع نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين خلال 2018، الأولى في مارس (زيادة 75 نقطة أساسية) والثانية في جوان (100 نقطة أساسية).
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