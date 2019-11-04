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الرابطة الاولى - تعيين حكام المقابلتين المتاخرتين لحساب الجولتين الاولى والثانية

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - تم تعيين محرز المالكي لادارة المباراة المتاخرة لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين هلال الشابة والنجم الساحلي المقررة يوم الاربعاء بملعب الشابة (س 14).

كما تم منح الصادق السالمي مهمة ادارة لقاء الترجي الرياضي والنادي البنزرتي المؤجل لحساب الجولة الثانية والذي سيحتضنه ملعب المنزه يوم الخميس (س 14).


  
  
     
  
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