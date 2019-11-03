كاس محمد السادس للاندية الابطال - اولمبيك اسفي - الترجي التونسي 1-1

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- تعادل نادي اولمبيك اسفي المغربي اليوم في ملعب المسيرة بمدينة اسفي المغربية مع الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم وسجل حمدي الهوني هدف الترجي التونسي د 32 قبل ان يتمكن محمد المرابط من التعديل في د85 لفائدة اولمبيك اسفي .وتجري مباراة الاياب يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب رادس.