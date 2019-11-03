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كاس محمد السادس للاندية الابطال - اولمبيك اسفي - الترجي التونسي 1-1

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - تعادل نادي اولمبيك اسفي المغربي اليوم في ملعب المسيرة بمدينة اسفي المغربية مع الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم وسجل حمدي الهوني هدف الترجي التونسي د 32 قبل ان يتمكن محمد المرابط من التعديل في د85 لفائدة اولمبيك اسفي .
وتجري مباراة الاياب يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب رادس.


  
  
     
  
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