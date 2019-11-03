بنزرت :القاء القبض على صاحب قاعة العاب الكترونية بتهمة التحرش بطفلة لم يتجاوز سنها ال10 سنوات

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- تمكنت المصالح الامنية المشتركة ببنزرت المدينة من القاء القبض على صاحب قاعة العاب الكترونية واقعة باحد الاحياء بمدينة بنزرت بتهمة التحرش بطفلة لم يتجاوز سنها ال10 سنوات ،وفق ما اكده مصدر امني مسؤول لمراسل وات بالجهة واوضح المصدر ذاته ان مصالح الامن بمركز بنزرت المدينة تولى اليوم اثر تلقيه شكاية من والد الطفلة بشان تعرضها للتحرش الجنسي من كهل يبلغ من العمر 40 سنة بقاعة الالعاب التي يديرها ،تم نصب كمين للمتهم الذي أ غلق قاعة الالعاب وتوارى عن الانظار ،لينتم الايقاع به والقاء القبض عليه .واضاف المصدر الامني انه اثر استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمتهم في انتظار استكمال البحث .يشارالى ان اللجنة المحلية المكلفة بمعاينة قاعات الالعاب الالكترونية بمعتمدية بنزرت الشمالية ،كانت نفذت بداية الاسبوع المنقضي حملة رقابية موسعة على مجمل قاعات الالعاب الواقعة بمرجع النظر وافضت الى رصد عدد من المخالفات ،وفق ما اكدته في تصريح سابق لوات رئيسة اللجنة معتمدة المنطقة وفاء بن عريف .واوضحت بن عريف في ذات التصريح ان اللجنة المحلية التي تركبت من مصالح الشرطة البلدية و الشرطة البيئية والصحة والحماية المدنية ركزت عملها الرقابي تبعا لبرقيتي وزير الداخلية و والي بنزرت بشان ضرورة متابعة مدى مطابقة نشاط تلك القاعات واسلوب تهيئتها المادية واللوجستية لكراس الشروط، حيث تبين للجنة ان العديد منها لا يستجيب للمواصفات القانونية وسيتم وفق التراتيب الجاري بها العمل اقتراح اصدار قرارات غلق مؤقتة ونهائية في القاعات التي لم يحترم اصحابها بنود كراس الشروط .