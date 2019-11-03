Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Aii Dm3at Hozni  

الطبوبي يدعو إلى التسريع بتشكيل الحكومة وإعداد برنامج لإنقاذ اقتصاد البلاد

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، إلى التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامج لإنقاذ اقتصاد البلاد وإقرار الإصلاحات الضرورية للنسيج المؤسساتي وخصوصا المؤسسات العمومية في إطار من التشاركية والحوار الاجتماعي "المسؤول".
وبين الطبوبي، في تصريح لـ(وات) على هامش افتتاح منتدى نقابي تحت عنوان "الاتحاد العام التونسي للشغل، التجديد المرحلي نحو تمثل جديد للهوية والرسالة والعمل" انتظم بمدينة الحمامات، أن تونس في حاجة إلى حكومة قادرة على النهوض بالاوضاع الاقتصادية وخاصة في ما يتعلق بالمديونية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المنظمة الشغيلة لها رؤية واضحة بخصوص الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المقبلة، التي قال إنه سيتم الإعلان عنها قريبا.
ولاحظ الطبوبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا المنتدى يمثل مناسبة لاستعراض مجمل التحديات التي تواجه البلاد والعمل على إقرار السبل الكفيلة بمجابهة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الاتحاد في الانتخابات الأخيرة دون ممارسة أي شكل من أشكال التوجيه أو الوصاية على خيارات منظوريه.

وذكر أن المنظمة الشغيلة ساهمت في إنجاح الانتخابات بتفعيل المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات وتوفير الدعم اللوجستي والبشري بمشاركة حوالي 8 آلاف نقابي لملاحظة الانتخابات ليساهم الاتحاد بحوالي 50 بالمائة من العدد الجملي للملاحظين.
وقال إن الهجمات على الحق النقابي وتشويه العمل النقابي تقوده خلفية ليبيرالية دولية مقصودة للحد من دور النقابات والتقليص من تأثير الحركات الاجتماعية في تعديل السياسات.
وأكد على أهمية هذا المنتدى لرسم آفاق جديدة تراعي ما يحدث في عالمي الشغل والنشاط النقابي من تغيرات ويدفع بهياكل المنظمة إلى تحقيق مزيد الحرفية والنجاعة والجدوى، مشددا على ضرورة تعميق النقاش داخل المنظمة والتفكير من أجل آفاق جديدة للعمل النقابي مستقبلا.
ويهدف هذا المنتدى النقابي، الذي ينتظم على امتداد أربعة أيام بمشاركة نحو مائتي قيادي نقابي من تونس ومن الخارج، الى مناقشة عديد القضايا النقابية لبناء تصور متكامل يجذر لرسم مستقبل العمل النقابي على المستويين الوطني والدولي.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى عديد المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول "الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات المرحلة : نحو تمثل جديد للهوية والعمل النقابي" و"العمل النقابي في سياق التحولات الرأسمالية الراهنة" و"التغيرات المناخية ودور النقابات" و"الوضع الإقليمي : والدولي وتداعياته على الوضع في تونس" و"الانتخابات التونسية 2019 : قراءة للمشهد الجديد".
وتتوزع أعمال المنتدى الى خمس ورشات عمل تتمحور حول "الآداء النقابي الداخلي" و"تحديث المنظمة" و"علاقة الاتحاد بمحيطه والعلاقات الخارجية للاتحاد" و"قضايا الهجرة" و"العنف المبني على النوع الاجتماعي في فضاء العمل".

  
  
     
  
cadre-74dd74ea764b9baea0c34197d5072d2e-2019-11-03 19:35:33






2 de 2 commentaires pour l'article 192064

Sayada  (France)  |Dimanche 03 Novembre 2019 à 20h 25m |           
درس بريطاني: هكذا تصدت تاتشر للاضرابات والاعتصامات
كانت مقتنعة ان زعماء النقابات ينفذون اجندة شخصية خاصة عن طريق دغدغة عواطف العمال ومطالبهم الانسانية المشروعة وكانت تصف الاتحادات بـ"اعداء الداخل".
نجحت تاتشر في اصدار قانون ينتزع حق اعلان الاضراب والاعتصام من زعماء النقابات الى العمال انفسهم شريطة موافقة 85% منهم على الاضراب او الاعتصام ومنع النقابات من تعويض العمال اذا لم يكن الاضراب حائزاً على النسبة القانونية المطلوبة. وعندما تم تجاهل القانون، صدر قرار قضائي بتجميد اموالها
(منقول)

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 03 Novembre 2019 à 19h 56m |           
سكر فمك، تونس لها رئيس دولة هو الذي يملك السلطة وليس انت



En continu

الأحد 03 نوفمبر 2019 | 6ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:23 14:58 12:10 06:45 05:17
23°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 18°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1824°-1626°-1717°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572810036|192064 1319|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires