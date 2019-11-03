لسعد اليعقوبي: سننطلق في القيام بتحركات احتجاجية في صورة عدم صرف المستحقات المالية بعد المصادقة على الميزانية التكميلية

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن الجامعة ستنطلق في القيام بتحركات احتجاجية وذلك في صورة عدم صرف المستحقّات المالية بعد المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2019.وأوضح الاحد في تصريح لـــ(وات)، على هامش انعقاد المنتدى النقابي بمدينة الحمامات تحت عنوان" الاتحاد العام التونسي للشغل التجديد المرحلي نحو تمثّل جديد للهوية والرسالة والعمل" ، أن الجامعة ستحدد لاحقا الأشكال النضالية التي ستخوضها للدفاع عن مطالب المربّين، مضيفا أن النقابة تعاملت هذه السنة بكثير من المرونة باعتبار الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وقد جوبهت بالجحود المعتاد من وزارة التربية، وفق تعبيره.وفي سياق آخر، اعتبر الارقام التي كشفها مؤخرا تقرير وزارة التربية بخصوص تعاطي المخدّرات بالوسط المدرسي غير دقيقة، مشيرا إلى ان نسبة التلاميذ الذين يتعاطون المخدّرات تفوق 30 بالمائة وفق آخر معطيات لوزارة الصحة منذ 6 سنوات.واعتبر أن نشر هذا التقرير في هذه المرحلة بالذات لايهدف الى تشخيص هذه الظاهرة الخطيرة والعمل على معالجتها بل جاء في سياق تغيير حكومي ولأسباب سياسية، حسب تعبيره.يذكر أن دراسة حديثة قامت بها وزارة التربية في شهر أفريل 2019 كشفت أن نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي تبلغ 9.2 بالمائة، وأكّدت أيضا أن 1,7 بالمائة من جملة المتعاطين وصلوا الى مرحلة الادمان.