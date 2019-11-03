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الجامعة العامة للبناء والاخشاب تنبه الى خطورة الاستغلال العشوائي للمقاطع امام صمت الدولة

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - نبهت الجامعة العامة للبناء والاخشاب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الى خطورة الاستغلال العشوائي للمقاطع امام الصمت المريب لكل اجهزة الدولة من وزارات البيئة والفلاحة والشؤون الاجتماعية وذلك في بيان اصدرته، مساء السبت، على اثر حادث سقوط جزء من مقطع الحجارة على عاملين، بالنفيضة من ولاية سوسة.

وجددت الجامعة دعوتها الى كل الاطراف للقيام بالمراقبة وزيارات مواقع العمل بهذه المقاطع واجبار المخالفين على توفير وسائل الوقاية وحماية العمال.


وشددت على مدى تاثير الاستغلال العشوائي للمقاطع، على البيئة واستنزاف ثروات البلاد الطبيعية ومشيرة الى ان طريقة الاستغلال العشوائي لمقاطع الرخام خير دليل.

كما اكدت في ذات البيان الذي اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، استعدادها لمواصلة تحمل كامل المسؤولية للدفاع عن عمال القطاع بالتنسيق مع كل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ورصد كل الاخلالات والانتهاكات التي تهدد صحة العمال.

يذكر ان حادث انهيار جزء من طبقات مقطع لاستخراج الحجارة قد جد، الجمعة، بمنطقة عين مذاكر من معتمدية النفيضة وعلق تحت انقاض الحجارة عاملين اثنين تم انقاذ احدهما فيما توفي الثاني.

  
  
     
  
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