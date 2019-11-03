قبلّي: اختتام معرض الصناعات التقليدية بقبلي

Dimanche 03 Novembre 2019



وات

- اختتم اليوم الاحد معرض الصناعات التقليدية الذي نظمته المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية على امتداد ثلاثة أيّام بساحة الاستقلال وسط مدينة قبلي على هامش الدورة 36 للمهرجان الدولي للتمور بمشاركة عارضين وحرفيين من الجهة ومن عدد من الولايات المجاورة اضافة الى عدد من الحرفيين من الجزائر وفق ما ذكره المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي لصحفي (وات).وأوضح المصدر ذاته ان المندوبية تستغل كل تظاهرة ثقافية تحتضنها الجهة لتنظيم مثل هذه المعارض التي تعرف بمنتوج الحرفيين والحرفيات بالمنازل وتقديم بضاعتهم للزوار قصد تسويقها مما يؤمن مداخيل محترمة للحرفيين من مناحية ويعرف بما تزخر به ربوع الولاية من ثراء حرفي ينهل الى حد بعيد من موروث الاباء والاجداد ويستغل الكثير من المواد الاولية المميزة للمنطقة مثل سعف وخشب وجريد النخيل ووبر الابل والصمار والتمور المختلفة.وأضاف معالي أن هذا المعرض شهد هذه السنة مشاركة 35 حرفيا وحرفية من عدة ولايات وفي مختلف الاختصاصات كالنسيج وصنع التحف والهدايا والحولي اضافة إلى إنتاج ربّ التمر وصناعة السكاجة التقليدية فضلا عن صناعة البسيسة وبعض مواد التجميل.ومن ناحيتهن دعت بعض الحرفيات المشاركات في هذا المعرض الى تعزيز مشاركة حرفيي الجهة في مختلف المعارض التي تنتظم داخل تونس وخارجها لانها توفر فرصا تسويقية كبرى للمنتوج التقليدي وتمكن من ربط الصلة مع بعض التجار الذين يقتنون هذه المنتوجات من الحرفيين والحرفيات في منازلهم خاصة وان اغلبهم لا يمتلكون محلّات لعرض بضاعتهم.ودعا أيضا عدد من الحرفيين الى الإسراع بإتمام مشروع القرية الحرفية بمدينة قبلي نظرا لكونها ستمثل فضاءا مميزا لتسويق المنتوج التقليدي وستساعد في التعريف بما تزخر به الجهة من صناعات مختلفة مستنبطة من تراث الاباء والاجداد قام الحرفيون بتطويرها لضمان استمراريتها ومواكبتها لمتطلّبات العصر.