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توزر: الوحدات السياحية حققت نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة طيلة الأسبوع بمناسبة تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - حقّقت الوحدات السياحية في ولاية توزر طيلة هذا الأسبوع الذي يشهد عطلة مدرسية ويتزامن مع تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية أبرزها مهرجان الخيام بحزوة ومهرجان الموسيقى الصوفية "روحانيات نفطة" نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة وفق ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.

ويشهد الموسم السياحي كذلك بحسب تأكيده تقدما من حيث عدد السياح الوافدين ب35 بالمائة وذلك من بداية السنة الجارية وحتى نهاية شهر أكتوبر بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع فيما من تبقى من هذه السنة بالنظر الى الحجوزات المبرمجة من الآن تزامنا مع تنظيم مجموعة من التظاهرات المبرمجة في شهري نوفمبر وديسمبر أبرزها تظاهرة الكثبان الالكترونية والمهرجان الدولي للواحات ومن المنتظر كذلك افتتاح وحدة سياحية جديدة نهاية هذا الشهر تعتبر فريدة من نوعها في العالم على حدّ تعبيره.


وتمّت بمناسبة التظاهرات الثقافية المتمثلة في مهرجان الخيام بحزوة الملتئم من 28 الى 31 أكتوبر ومهرجان روحانيات نفطة المدعم من وزارة السياحة دعوة العديدذ من الصحفيين التونسيين والأجانب لمواكبتها وساهمت بحسب تأكيد ذات المصدر في خلق حركية سياحية وتجارية كبيرة في فترة العطلة في مدينتي توزر ونفطة انعكس إيجابا على نشاط الدراجات ذات الأربع عجلات وعلى العربات السياحية المجرورة بالخيول ومحلات الصناعات التقليدية.

  
  
     
  
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