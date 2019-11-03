انهيار جزء من واجهة احدى العمارات وسط مدينة بنزرت دون اضرار بشرية

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - جد، صباح اليوم، حادث انهيار جزء من واجهة احدى العمارات الواقعة وسط مدينة بنزرت والمعروفة باسم "عمارة الوردي" دون تسجيل اي اضرار بشرية باستثناء حالة الخوف التي خلفها لدى بعض المارة، وفق ما اكده مصدر محلي لمراسل وات بالجهة.
واضاف ذات المصدر ان السلط المحلية والجهوية والبلدية تولت التتدخل في الحين لازالة الاحجار المتناثرة، في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة مع مالكي العقار والمتعاقدين معهم وخاصة اصحاب المحلات المفتوحة للعموم بالطابق الارضي وبقية الطوابق سيتم على اقرها استصدار قرار اخلاء جماعي في الغرض من قبل المصالح المعنية وحثهم على اعادة تهيئة العقار من جديد بطريقة امنة على من فيه وبقية المواطنين من المارة واصحاب العربات.
يذكر ان مدينة بنزرت تضم حوالي 569 عقارا على ملك الخواص تعاني نفس الوضعية من التقادم وهي في حالة نزاع بين الورثة مما يحول دون التدخل العاجل والناجع لدرئ مخاطرها وفق نفس المصدر.
واضاف ذات المصدر ان السلط المحلية والجهوية والبلدية تولت التتدخل في الحين لازالة الاحجار المتناثرة، في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة مع مالكي العقار والمتعاقدين معهم وخاصة اصحاب المحلات المفتوحة للعموم بالطابق الارضي وبقية الطوابق سيتم على اقرها استصدار قرار اخلاء جماعي في الغرض من قبل المصالح المعنية وحثهم على اعادة تهيئة العقار من جديد بطريقة امنة على من فيه وبقية المواطنين من المارة واصحاب العربات.
يذكر ان مدينة بنزرت تضم حوالي 569 عقارا على ملك الخواص تعاني نفس الوضعية من التقادم وهي في حالة نزاع بين الورثة مما يحول دون التدخل العاجل والناجع لدرئ مخاطرها وفق نفس المصدر.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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