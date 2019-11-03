Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

انهيار جزء من واجهة احدى العمارات وسط مدينة بنزرت دون اضرار بشرية

Dimanche 03 Novembre 2019

Dimanche 03 Novembre 2019
وات - جد، صباح اليوم، حادث انهيار جزء من واجهة احدى العمارات الواقعة وسط مدينة بنزرت والمعروفة باسم "عمارة الوردي" دون تسجيل اي اضرار بشرية باستثناء حالة الخوف التي خلفها لدى بعض المارة، وفق ما اكده مصدر محلي لمراسل وات بالجهة.

واضاف ذات المصدر ان السلط المحلية والجهوية والبلدية تولت التتدخل في الحين لازالة الاحجار المتناثرة، في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة مع مالكي العقار والمتعاقدين معهم وخاصة اصحاب المحلات المفتوحة للعموم بالطابق الارضي وبقية الطوابق سيتم على اقرها استصدار قرار اخلاء جماعي في الغرض من قبل المصالح المعنية وحثهم على اعادة تهيئة العقار من جديد بطريقة امنة على من فيه وبقية المواطنين من المارة واصحاب العربات.


يذكر ان مدينة بنزرت تضم حوالي 569 عقارا على ملك الخواص تعاني نفس الوضعية من التقادم وهي في حالة نزاع بين الورثة مما يحول دون التدخل العاجل والناجع لدرئ مخاطرها وفق نفس المصدر.

  
  
     
  
cadre-62a5ce7970486d363c9be8705e06063e-2019-11-03 16:48:05






0 de 0 commentaires pour l'article 192055



En continu

الأحد 03 نوفمبر 2019 | 6ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:23 14:58 12:10 06:45 05:17
24°
 24° % 47 :الرطــوبة
تونــس 18°
0.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
24°-1824°-1626°-1617°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572799168|192055 924|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires