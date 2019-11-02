اختتام أيام قرطاج السينمائية 2019: الفيلم التونسي ''نورا تحلم'' لهند بوجمعة يتوج بالجائزة الكبرى

Samedi 02 Novembre 2019



وات

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:





الجوائز الرسمية الأخرى:

- توجت تونس بالجائزة الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019 من خلال الفيلم الروائي الطويل "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة.وتم خلال حفل الاختتام الذي أقيم مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، الإعلان عن الأفلام المتوجة في هذه الدورة./ التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى): نورا تحلم" لهند بوجمعة (تونس)التانيت الفضي: "أتلانتيك" للمخرجة ماتي ديوب (السينغال)التانيت البرنزي لفيلم طويل : "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين (السعودية)التانيت الذهبي: "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قاسم الباري ( السودان )التانيت الفضي : " من اجل سما " للمخرجة وعد الخطيب و المخرج ادوارد واتس( سوريا)التانيت البرنزي : " الغياب " للمخرجة فاطمة الرياحي (تونس)/ التانيت الذهبي: "true story" للمخرج أمين لخنش (تونس)/التانيت الفضي: "charter" للمخرج صبري بوزيد (تونس)/التانيت البرونزي: "Mthunzi" للمخرج تيبوغي مالابوغو (جنوب افريقيا)التانيت الذهبي: "من طين" للمخرج يونس بن سليمان (تونس)/التانيت الفضي: "passifique " للمخرجة انجي عبيد (لبنان )/التانيت البرونزي: "خمس نجوم" للمخرج مام يوري تيوبو (السينغال)/جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول: الفيلم الوثائقي "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء (السودان)/تنويه خاص : فيلم "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي (تونس)/تنويه خاص: فيلم "pas d'or pour kalsaka" للمخرج "ميشال كازونغو" (بوركينا فاسو)/جائزة الجمهور: "نجمة الصبح" للمخرج جود سعيد (سوريا)/جائزة "قناة تي في 5 موند" : فيلم "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروى الزين (السودان)/جائزة أفضل سيناريو أمجد أبو العلاء فيلم "ستموت في العشرين" (السودان)/جائزة أفضل أداء لدور نسائي هند صبري عن فيلم "نورا تحلم" (تونس)/جائزة أفضل أداء لدور رجالي إلياس سالم فيلم "أبو ليلى" (الجزائر)/جائزة أفضل موسيقى مبتكرة : فاطيمة القاديري فيلم "اتلانتيك"/جائزة أفضل صورة : فرجيني سورداج فيلم "أدم" (المغرب)/جائزة أفضل تركيب: جولي ناس "فيلم أدم" (المغرب)