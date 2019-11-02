الحارس الدولي التونسي معز حسن يتعاقد رسميا مع سيركل بروج البلجيكي

Samedi 02 Novembre 2019
وات - وقع حارس المرمى التونسي معز حسن عقدا مع سيركل بروج البلجيكي حتى نهاية هذا الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي حسب ما اعلن عنه النادي البلجيكي. ويحتل سيركل بروج المركز 16 والاخير في البطولة البلجيكية . وهو من اعرق اندية كرة القدم البلجيكية تاسس عام 1899. ينشط بمدينة بروج الى جانب الفريق الثاني للمدينة نادي بروج المتصدر حاليا للبطولة البلجيكية.
ويذكر ان الحارس الدولي التونسي البالغ من العمر 24 عامًا كان حرا من اي ارتباط في الفترة الماضية.
وشارك معز حسن في الدور الاول من نهائيات كاس العالم 2018 مع المنتخب التونسي تحت اشراف نبيل معلول ثم خاض عددا من المقابلات مع المنتخب الوطني ضمن نهائيات كاس امم افريقيا 2019 تحت اشراف المدرب الفرنسي الان جيراس وغاب حسن عن المقابلات الاخيرة للمنتخب التونسي الذي يشرف عليه المدرب الوطني الجديد منذر الكبير ر/ زهو
ويذكر ان الحارس الدولي التونسي البالغ من العمر 24 عامًا كان حرا من اي ارتباط في الفترة الماضية.
وشارك معز حسن في الدور الاول من نهائيات كاس العالم 2018 مع المنتخب التونسي تحت اشراف نبيل معلول ثم خاض عددا من المقابلات مع المنتخب الوطني ضمن نهائيات كاس امم افريقيا 2019 تحت اشراف المدرب الفرنسي الان جيراس وغاب حسن عن المقابلات الاخيرة للمنتخب التونسي الذي يشرف عليه المدرب الوطني الجديد منذر الكبير ر/ زهو
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Par:jerbi1980 (France )
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