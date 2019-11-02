كيف يتطور خطاب قيس سعيد؟ وفق بشرى بلحاج تجيب..

Samedi 02 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
في تصريحها لموقع "المونيتور" الأمريكي حول قيس سعيد قالت النائبة بشرى بلحاج حميدة "أنّ اهتمام سعيد بحقوق المرأة الاقتصاديّة وسعيه إلى خلق نوع من العدالة الاجتماعيّة مع الرجل قد يكونان مدخلاً لتطوير خطابه لاحقاً وتغيير موقفه من مشروع المساواة في الميراث الذي لا يزال مرميّاً في رفوف البرلمان التونسيّ"، هكذا تكون السيدة بشرى وضعت كتالوج التطور الذي على قيس سعيد انتهاجه إذا أراد أن تمنحه لقب "الخطاب المتطور"، لم تشترط بشرى أي من الانجازات الاخرى مثل اقناع الفضاء الأوروبي بالمساعدة في مسح الدين التونسي الذي بات يلتهم الميزانيات ويعطل أي حلول جدية باتجاه الإصلاح الاقتصادي، ولا هي تحدثت عن مساعدات عسكرية دولية بلا شروط تمكننا من درء أي خطورة قد تتفلت من صراعات الجار الشرقي، لا هذا ولا غيره يعتبر المقياس الحقيقي لتطور خطاب وبالتالي منتوج قيس سعيد، فقد قالت بشرى للأمريكان أنه إذا ما تمكن قيس من شطب الآية 7 و11 و12 من سورة النساء، حينها وحينها فقط، على الامريكان ان يدونوا في ذاكرة لجنة السياسيات الخارجية "ان خطاب الرئيس التونسي قد تطور وان صديقتنا بشرى بالحاج وثّقت ذلك وشهدت به أمام دوائرنا المختصة".
في تصريحها لموقع "المونيتور" الأمريكي حول قيس سعيد قالت النائبة بشرى بلحاج حميدة "أنّ اهتمام سعيد بحقوق المرأة الاقتصاديّة وسعيه إلى خلق نوع من العدالة الاجتماعيّة مع الرجل قد يكونان مدخلاً لتطوير خطابه لاحقاً وتغيير موقفه من مشروع المساواة في الميراث الذي لا يزال مرميّاً في رفوف البرلمان التونسيّ"، هكذا تكون السيدة بشرى وضعت كتالوج التطور الذي على قيس سعيد انتهاجه إذا أراد أن تمنحه لقب "الخطاب المتطور"، لم تشترط بشرى أي من الانجازات الاخرى مثل اقناع الفضاء الأوروبي بالمساعدة في مسح الدين التونسي الذي بات يلتهم الميزانيات ويعطل أي حلول جدية باتجاه الإصلاح الاقتصادي، ولا هي تحدثت عن مساعدات عسكرية دولية بلا شروط تمكننا من درء أي خطورة قد تتفلت من صراعات الجار الشرقي، لا هذا ولا غيره يعتبر المقياس الحقيقي لتطور خطاب وبالتالي منتوج قيس سعيد، فقد قالت بشرى للأمريكان أنه إذا ما تمكن قيس من شطب الآية 7 و11 و12 من سورة النساء، حينها وحينها فقط، على الامريكان ان يدونوا في ذاكرة لجنة السياسيات الخارجية "ان خطاب الرئيس التونسي قد تطور وان صديقتنا بشرى بالحاج وثّقت ذلك وشهدت به أمام دوائرنا المختصة".
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Par:jerbi1980 (France )
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