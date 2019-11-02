عدد من متساكني مدينة العالية يغلقون الطريق السيارة تونس- بنزرت

Samedi 02 Novembre 2019



وات

- أغلقت مجموعة من متساكني واهالي مدينة العالية (ولاية بنزرن)، اليوم السبت، الطريق السيارة تونس - بنزرت في الاتجاهين ، مباشرة عقب المباراة التي جمعت النادي البنزرتي وضيفه الملعب التونسي الامر الذي تسبب في تعطيل حركة السير لمدة ساعة تقريبا ،وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.واوضح المصدر ذاته ان المحتجين عمدوا الى غلق الطريق السيارة تونس - بنزرت على مستوى هذه المنطقة عبر تشكيل ترسانة بشرية وايضا وضع عدد من العجلات المطاطية، معبرين من خلالها عن احتجاجهم لما وصفوه الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى املاكهم من قبل عدد من الافراد المحسوبين على جمهور النادي البنزرتي سواء عقب مباراة اليوم التي عمد خلالها عدد من جماهير هذا الفريق الى رشق مجموعة من متساكني العالية بالحجارة الامر الذي جعل مصالح الامن تتدخل لتفريق المجموعتين باستعمال الغاز المسيل للدموع .ولاحظ المصدر ذاته ان مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية تمكنوا من اقناع المحتجين لإعادة فتح الطريق السيارة تونس - بنزرت في الاتجاهين ، كما نجحوا ايضا في اقناع ذات المجموعة التي اغلقت حركة السير على مستوى الطريق الجهوية رقم" 70 اي "بمدخل العالية ،بالعدول عن مواصلة غلق الطريق واعادة الامور لنصابها .ولاحظ المصدر ذاته ان حوالي 900 مواطنا من اهالي العالية أمضوا بداية الاسبوع على عريضة وجهوها للسلطات المعنية اكدوا خلالها رفضهم عودة احتضان ملعب العالية لمباريات النادي البنزرتي بسبب ما اعتبروه تواتر اعتداء الجماهير على اهالي ومتساكني المنطقة عند كل نهاية مباراة .يشار ان التنظيم الجماهيري والامني داخل ملعب العالية اليوم كان ممتازا ولم يخرج عن النطاق المعقول ،وفق نفس المصدر.ويذكر ان مباراة النادي البنزرتي والملعب التونسي بملعب العالية اليوم انتهت لفائدة الضيوف ( فريق الملعب التونسي) بنتيجة 4-1 .