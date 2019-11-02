الرابطة الاولى - الملعب التونسي يحقق فوزه الرابع على التوالي ويرتقي الى المركز الثاني مؤقتا

Samedi 02 Novembre 2019



وات

- واصل الملعب التونسي، تحت قيادة مدربه جلال القادري، سلسلة نتائجه الايجابية، بفوزه العريض على مضيفه النادي البنزرتي بملعب العالية بنتيجة 4-1 اليوم السبت في افتتاح الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وبادر نادي عاصمة الجلاء بافتتاح التسجيل بواسطة حليم الدراجي في الدقيقة 26 من ركلة جزاء قبل ان ينجح فريق باردو في تسجيل رباعية كاملة تناوب على تسجيلها كل من شهاب الزغلامي (36) وديسم بن نصر (48) ووليد حسني (58) وايمن الصفاقسي (77).وارتقى الملعب التونسي، بفضل هذا الفوز الرابع على التوالي، الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 7 نقاط في المركز الثامن رفقة النجم الساحلي.كما تالق فريق هلال الشابة الوافد الجديد على قسم النخبة خارج قواعده بتغلبه على مضيفه شبيبة القيروان بثلاثة اهداف لكل من سيدريك ابوغو (28) وسيرج سيكو اتسو (47) والجيلاني عبد السلام (49) مقابل هدف سجله ياسين الصالحي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.ويعد هذا الفوز الثالث لهلال الشابة والثاني على التوالي وفي المقابل تكبد فريق شبيبة القيروان هزيمته الخامسة على التوالي والسادسة منذ انطلاق البطولة.ورفع فريق هلال الشابة رصيده الى 10 نقاط من ست مقابلات في المرتبة السادسة فيما بقي نادي عاصمة الاغالبة في المركز الثاني عشر ب3 نقاط.وتتواصل غدا الاحد الجولة السابعة، المنقوصة من قمة الترجي الرياضي والنجم الساحلي التي تاجلت بسبب الالتزامات الاقليمية للاول، باقامة اربع مقابلات تجمع بين مستقبل سليمان والنادي الصفاقسي، واتحاد تطاوين والنادي الافريقي، ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري، واتحاد بن قردان ونادي حمام الانف.