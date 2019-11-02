الرابطة المحترفة الثانية - اولمبيك سيدي بوزيد يعزز موقعه في صدارة ''الاولي'' وقفصة ورجيش مستفيدان في'' الثانية''

Samedi 02 Novembre 2019



وات

- عزز اولمبيك سيدي بوزيد موقعه في صدارة المجموعة الاولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المحترفة بعد فوزه اليوم في الجولة الخامسة من البطولة على هلال مساكن بنتيجة 3-1 ويملك اولمبيك سيدي بوزيد 11 نقطة في رصيده مقابل ست نقاط لهلال مساكن السابع وسجل لاولمبيك سيدي بوزيد كل وجدي الماجري من ضربة جزاء د28 وحلمي عزيز د58 ومحمد امين فلفول د88 فيما جاء الهدف الوحيد للفريق الضيف حسام مخينيني د75 وكسب اولمبيك مدنين فوز مهما بالحد الادنى ( 1 - صفر) على مستقبل السبيخة من هدف غازي شلوف د36 من ضربة جزاء .ويحتل اولمبيك مدنين المركز الثاني برصيد 10 نقاط وعلى بعد نقطة واحدة من المتصدر وحقق الاولمبي الباحي من جهته فوزا ثمينا على مستقبل قابس بنتيجة 2-1 ليصعد الى المركز الثالث بينما يحتل فريق "الجليزة" المركز الخامس ب8 نقاط وكان الفريق المحلي سباقا للتسجيل عن طريق بلال التواتي د16 وحسام المولهي د40 لكن اسامة البوبكري ذلل النتيجة لفائدة مستقبل قابس في د90.وفي حوار ضاحيتي تونس العاصمة في ملعب اريانه فاز سبورتنغ بن عروس على جمعية اريانة بنتيجة 2-1 وكان الفريق الضيف سباقا الى التهديف عن طريق وليد الذوادي منذ د5 لكن حسام بالرابح عدل النتجية د29 قبل ان يحسم حسان الحرباوي النتيجة لفائدة سبورتنع بن عروس 2-1 ويحتل فريق جمعية اريانة المركز 12 الاخير بنقطتين بينما رفع سبورتنغ رصيده الى 6 نقاط في المركز السابع.وفي رادس فاز النجم الرادسي على سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة 2-1 واختطف الفريق المحلي فوزه في دقيقتين عندما سجل له كل من سامي ليتيم د82 وعبد الرحمان هنشي د83 هدفي الفوز بعد ان سجل سيف الدين صابر هدف سبق لم يدم طويلا للضيوف د40 وانتفض ملعب منزل بورقيبة اليوم على ميدانه وسجل اول انتصار له على حساب الترجي الجرجيسي الذي عرف اسوا انطلاقة له في الموسم الجاري .ويدين الفريق المحلي للاعبه مروان النفزي صاحب الهدف الوحيد د38 ويحتل ملعب منزل بورقيبة المركز العاشر ب4 نقاط بينما جمع الترجي الجرجيسي 3 نقاط فقط من خمس مقابلات محتلا المركز 11 قبل الاخير وفي منافسات المجموعة الثانية حقق الضيفان قوافل قفصة ومستقبل رجيس على التوالي فوزين هامين على حساب الملعب الصفاقسي وامل جربة بنفس النتيجة 0-2 وتتصدر قوافل قفصة الترتيب برصيد 13 نقطة يليها الوافد الجديد مستقبل رجيش ب12 نقطة في المركز الثاني بينما تراجع امل جربة ميدون الى المركز الثالث ب10 نقاط .ويملك فريق الملعب الصفاقسي في المركز التاسع نقطتين فقط.وتتواصل مقابلات المجموعة الثانية غدا الاحد حسب البرنامج التالي:مستقبل وادي الليل - جمعية جربةنادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسىمستقبل القصرين - جندوبة الرياضيةالملعب القابسي - امل حمام سوسة