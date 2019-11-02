Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Do3aa Al Shawk  

القصرين - وزيرة شؤون الشباب والرياضة تدشن دار الشباب بمعتمدية جدليان ومركز اقامة الشباب بمعتمدية حيدرة

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
وات - تولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ صباح اليوم السبت تدشين دار شباب معتمدية جدليان ومركز إقامة الشباب بمعتمدية حيدرة المبرمجين منذ سنة 2012 وتعطلت أشغالهما لأسباب متعلقة بعدم إلتزام المقاولين المشرفين عليهما بالآجال المحددة وأخرى بعدم توفر الإعتمادات اللازمة لتجهيزهما ودعمهما بالإطارات البشرية اللازمة.

كما قامت الوزيرة بمعاينة تقدم أشغال الملعب البلدي بتالة التي تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز وشددت بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق الأشغال التي تشمل بالخصوص تعشيب الملعب وتهيئة فضاء للتمارين وحجرات ملابس بكلفة تقدر ب2 مليون و150 ألف دينار وإستكمالها في أقرب الآجال علما وأن هذا المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وتأخر إنجازه لإشكاليات متعلقة بالمقاول المشرف عليه.


  
  
     
  
cadre-7be8426b870cc230885d4d06745b1bb1-2019-11-02 20:03:19






0 de 0 commentaires pour l'article 192030



En continu

السبت 02 نوفمبر 2019 | 5ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:24 14:59 12:10 06:44 05:16
22°
 22° % 64 :الرطــوبة
تونــس 19°
0.62 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1928°-1823°-1625°-1616°-14
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572722091|192030 210|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires