القصرين - وزيرة شؤون الشباب والرياضة تدشن دار الشباب بمعتمدية جدليان ومركز اقامة الشباب بمعتمدية حيدرة

Samedi 02 Novembre 2019
وات - تولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ صباح اليوم السبت تدشين دار شباب معتمدية جدليان ومركز إقامة الشباب بمعتمدية حيدرة المبرمجين منذ سنة 2012 وتعطلت أشغالهما لأسباب متعلقة بعدم إلتزام المقاولين المشرفين عليهما بالآجال المحددة وأخرى بعدم توفر الإعتمادات اللازمة لتجهيزهما ودعمهما بالإطارات البشرية اللازمة.
كما قامت الوزيرة بمعاينة تقدم أشغال الملعب البلدي بتالة التي تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز وشددت بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق الأشغال التي تشمل بالخصوص تعشيب الملعب وتهيئة فضاء للتمارين وحجرات ملابس بكلفة تقدر ب2 مليون و150 ألف دينار وإستكمالها في أقرب الآجال علما وأن هذا المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وتأخر إنجازه لإشكاليات متعلقة بالمقاول المشرف عليه.
كما قامت الوزيرة بمعاينة تقدم أشغال الملعب البلدي بتالة التي تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز وشددت بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق الأشغال التي تشمل بالخصوص تعشيب الملعب وتهيئة فضاء للتمارين وحجرات ملابس بكلفة تقدر ب2 مليون و150 ألف دينار وإستكمالها في أقرب الآجال علما وأن هذا المشروع مبرمج منذ سنة 2012 وتأخر إنجازه لإشكاليات متعلقة بالمقاول المشرف عليه.
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Par:sarramba (Tunisia )
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