سوسة: الفنان زياد الزواري يقدم حفلا موسيقيا في افتتاح الموسم الثقافي البلدي

Samedi 02 Novembre 2019
وات - قدم الفنان زياد الزواري بالمسرح البلدي بسوسة مساء الجمعة حفلا موسيقيا إيذانا بافتتاح الموسم الثقافي البلدي 2019-2020 الذي ستسهر على تنفيذه طيلة الموسم لجنة الثقافة ببلدية سوسة.
وأفادت رئيسة لجنة الثقافة ببلدية سوسة روضة شحاتة في تصريح لوات ان جملة من المحطات الثقافية وقع برمجتها لتأثيث الموسم الثقافي البلدي أولها مهرجان التراث الذي ستدور فعالياته في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء (منتصف ديسمبر المقبل) والذي ارتأى المجلس البلدي ان يصبح موعدا قارا لاحياء ذكرى تسجيل مدينة سوسة العتيقة ضمن التراث العالمي للإنسانية.
وأضافت روضة شحاتة أن الموعد الثاني من التظاهرات المبرمجة ضمن الموسم الثقافي البلدي سيكون مع دورة جديدة لمهرجان ربيع سوسة الذي سيلتئم كالعادة في عطلة الربيع في شهر مارس مشيرة إلى أن لجنة الثقافة ببلدية سوسة ستشرع في تنظيم تظاهرة جديدة في أحد أيام شهر فيفري من خلال اقتراح موضوع حر كل سنة ليكون موعدا لاحياء العمل المشترك والتضامن بين جميع متساكني المدينة.
وأعلنت رئيسة لجنة الثقافة ببلدية سوسة ان البلدية اجتهدت لتوفير اعتمادات مالية لانجاز اشغال تهيئة 4 قاعات متعددة الاختصاصات في أعلى مبنى المسرح البلدي وذلك حتى يؤدي هذا المسرح دوره الحقيقي في تنشيط الحياة الثقافية بالمدينة.
وأوضحت أن الأشغال التي ستنطلق في مارس القادم تشمل أيضا تهيئة رواق الفنون الموجود في الطابق الأول للمسرح البلدي والمطل على شارع الحبيب بورقيبة بالمدينة.
وأفادت رئيسة لجنة الثقافة ببلدية سوسة روضة شحاتة في تصريح لوات ان جملة من المحطات الثقافية وقع برمجتها لتأثيث الموسم الثقافي البلدي أولها مهرجان التراث الذي ستدور فعالياته في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء (منتصف ديسمبر المقبل) والذي ارتأى المجلس البلدي ان يصبح موعدا قارا لاحياء ذكرى تسجيل مدينة سوسة العتيقة ضمن التراث العالمي للإنسانية.
وأضافت روضة شحاتة أن الموعد الثاني من التظاهرات المبرمجة ضمن الموسم الثقافي البلدي سيكون مع دورة جديدة لمهرجان ربيع سوسة الذي سيلتئم كالعادة في عطلة الربيع في شهر مارس مشيرة إلى أن لجنة الثقافة ببلدية سوسة ستشرع في تنظيم تظاهرة جديدة في أحد أيام شهر فيفري من خلال اقتراح موضوع حر كل سنة ليكون موعدا لاحياء العمل المشترك والتضامن بين جميع متساكني المدينة.
وأعلنت رئيسة لجنة الثقافة ببلدية سوسة ان البلدية اجتهدت لتوفير اعتمادات مالية لانجاز اشغال تهيئة 4 قاعات متعددة الاختصاصات في أعلى مبنى المسرح البلدي وذلك حتى يؤدي هذا المسرح دوره الحقيقي في تنشيط الحياة الثقافية بالمدينة.
وأوضحت أن الأشغال التي ستنطلق في مارس القادم تشمل أيضا تهيئة رواق الفنون الموجود في الطابق الأول للمسرح البلدي والمطل على شارع الحبيب بورقيبة بالمدينة.
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