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مناخ: مدريد تستقبل قمة المناخ ''كوب 25 '' بعد انسحاب الشيلي

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
وات - تحتضن العاصمة الاسبانية، مدريد، فعاليات قمة الأطراف حول المناخ "كوب 25"، المزمع عقده من 2 وحتّى 13 ديسمبر 2019.
ويأتي العرض الاسباني لاستقبال هذا الحدث إثر إعلان الشيلي عن عدم قدرتها على تنظيم القمّة للأمم المتحدة تبعا للوضعية الصعبة، التي تمر بها البلاد.
وعبّرت الحكومة الاسبانية، منذ الخميس 31 اكتوبر 2019، عن استعدادها لاحتضان عاصمتها هذه القمّة، التي تستقبل آلاف الديبلوماسيين ورجال السياسة والصحافيين ورجال الأعمال، للتباحث وإيجاد الحلول لإنقاذ كوكب الأرض ضحيّة الانحباس الحراري.


وأعلن رئيس المؤتمر السابق "كوب 24" (انعقد في بولونيا)، ميشال كورتيكا، عن التوجه نحو مدريد عوضا عن الشيلي، في تغريدة له على تويتر.
وأفادت وزيرة البيئة الشيلية، كارولينا شميدت، التي تواصل ترؤس القمّة 25 رغم تغيير البلد المضيف، أن الأمم المتحدة قد أكدت الخبر.

ويعود قرار تغيير مكان انعقاد القمة، في النهاية، إلى مكتب مؤتمر الأطراف بالأمم المتحدة، المتكون من 12 ديبلوماسيا متخصصا في المناخ من كافة أنحاء العالم يترأسهم رئيس المؤتمر السابق، كورتيكا.
وقبل مكتب المؤتمر، الذي انعقد أمس، الجمعة، بالمقترح الاسباني.

  
  
     
  
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