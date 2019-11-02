كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي التونسي من اجل التمهيد لمواصلة الطريق لاستعادة اللقب العربي

Samedi 02 Novembre 2019



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- يلاقي الترجي الرياضي التونسي يوم غد الاحد ( س 19 ) بملعب المسيرة باسفي بالمغرب اولمبيك اسفي في اطار ذهاب الدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم ويراهن الترجي الرياضي الذي فاز بلقب البطولة في دورتها قبل الماضية في مصر على مواصلة السير وقطع خطع جديدة من اجل استعادة اللقب والابقاء عليه في تونس بعد ان كان توج به النجم الساحلي في العام الماضي.وبعد خروج النادي البنزرتي ثم النجم الساحلي حامل اللقب اصبح الترجي الفريق التونسي الوحيد في السباق يحمل امال كرة القدم التونسية في تحقيق تتويج عربي جديد.وتاتي المباراة في وقت يعرف فيه الترجي بطل تونس وافريقيا استعدادات جيدة تجسمت من خلال الفوز المعنوي الهام في سباق البطولة على النادي الصفاقسي في ملعب المهيري بصفاقس 2-صفر حيث اظهر اللاعبون حضورا بدنيا وتكتيكي لافتا كما تبين ان الخزان البشري للفريق قادر على توفير البدائل المطلوبة كلما مرة تم الاستنجاد بمعوضين من مستوى عال.ويعتبر مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي ان قطع خطوة جديدة في مشوار تصفيات البطولة العربية امر مهم مؤكدا على ان اللقب العربي من اهداف الترجي خلال هذا الموسم الجاري وان المباراة ستكون امام فريق محترم له مكانته في البطولة المغربية ويملك لاعبين مهاريين في وسط الميدان والهجوم ويعتبر المدرب المساعد ان اللاعبين واعون جدا بطبيعة الرهان وهم مدعوون لخوض اللقاء بكل تركيز دون الوقوع في فخ استفزازات محتملة مراهنا على عناصر الخبرة في الفريق لكسب التحدي والعودة بنتيجة ايجابية الى تونس .وعن غياب الياس الشتي بسبب الاصابة قال التراوي ان هناك خيارات لتعويضه .وينتظر ان يعول الاطار الفني للترجي في لقائه مع اولمبيك اسفي يوم الاحد على كل من معزبن شريفية وخليل شمام وحسين الربيع ومحمد علي اليعقوبي وسامح الدربالي وكوامي ومحمد علي بن رمضان وبن غيث وانيس البدري وحمدو الهوني ( رائد الفادع) وطه ياسين الخنيسي .ووصل الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة الى مطار مراكش المنارة بعد اجراء حصة تدريبية بتونس صباح امس على ان يجري مساء اليوم السبت حصة تدريبية اخيرة بملعب المباراة بمدينة اسفي.معز بن شريفية - رامي الجريدي -صدقي الدبشي سامح الدربالي - إيهاب المباركي - رائد الفادع - حسين الربيع- خليل شمام - عبد القادر بدران - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي -فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيت- محمد علي بن رمضان- فادي بن شوق- كوامي بونسو - محمد أمين المسكيني - أنيس البدري - إبراهيم واتارا- حمدو الهوني -هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي.ومن جهة اخرى سيبحث اولمبيك اسفي عن تحقيق المفاجاة رغم صعوبة المهمة عن فريق ليس له حضور يذكر على الساحتين العربية والافريقية .وحقق افضل انجاز له في المغرب ببلوغه نهائي مسابقة الكاس عام 2016 ويشارك نادي اولمبيك اسفي للمرة الثانية في المسابقة العربية بعد مشاركة اولى عام 2005 .ويراهن على تقديم وجه طيب امام جمهوره وكان قدم اداء مقنعا امام الرجاء البيضاوي في سباق البطولة المغربية و تعادل معه بنتيجة بيضاء.وينتظر ان يجدد مدرب اسفي محمد الكسير الثقة في تشكيلة الفريق التي خاضت المباراة مع اللرجاء البيضاوي رغم انها ستكون منقوصة من المدافع المهدي خاليص بداعي الإيقاف وحمزة خابا للإصابة .وسيختار مدرب اسفي بين الحارس الأساسي مختار مجيد الذي تعافى من الاصابة و أحمد بيساك الحارس الاحتياطي.وويذكر ان أولمبيك آسفي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي على حساب الرفاع البحريني، بالتعادل ذهابا 1-1 والفوز إيابا 1-0.