المهدية: ''القيمة الأولية للمسروقات بشركة النقل بالساحل بلغت 500 ألف دينار قابلة للارتفاع'' (فريد بن جحا)

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - "بلغت القيمة الأولية للمسروقات، من زيوت محركات وعجلات مطاطية وقطع غيار، تم الاستيلاء عليها من شركة النقل بالساحل حوالي 500 ألف دينار، وهي قيمة قابلة للإرتفاع"، وفق ما كشفه فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، الجمعة لـ"وات".
وأوضح بن جحا أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية أصدر، اليوم الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من رئيس قسم الاستغلال والصيانة ورئيس فريق الصيانة بالشركة المذكورة.
وبين المتحدث أن عدد الموقوفين بلغ، إلى حد اليوم، أربعة أعوان، من بينهم سائق حافلة، ومدير الشراءات بشركة النقل بالساحل، وقد تم ايداعهما بالسجن أول أمس الأربعاء.
وأفاد بن جحا، في ذات السياق، أن الملف يعود إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بعد التفطن إلى سائق حافلة بصدد التفويت في مسروقات تتمثل في زيوت محركات وعجلات مطاطية بمدينة قصور الساف من ولاية المهدية.
ولاحظ المسؤول أن التهمة الموجهة للموقوفين بالسجن، هي الإستيلاء على أموال عمومية من قبل شبه موظف عمومي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لإيقاف جميع من ستكشف عنهم الأبحاث.
جمر
وأوضح بن جحا أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية أصدر، اليوم الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من رئيس قسم الاستغلال والصيانة ورئيس فريق الصيانة بالشركة المذكورة.
وبين المتحدث أن عدد الموقوفين بلغ، إلى حد اليوم، أربعة أعوان، من بينهم سائق حافلة، ومدير الشراءات بشركة النقل بالساحل، وقد تم ايداعهما بالسجن أول أمس الأربعاء.
وأفاد بن جحا، في ذات السياق، أن الملف يعود إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بعد التفطن إلى سائق حافلة بصدد التفويت في مسروقات تتمثل في زيوت محركات وعجلات مطاطية بمدينة قصور الساف من ولاية المهدية.
ولاحظ المسؤول أن التهمة الموجهة للموقوفين بالسجن، هي الإستيلاء على أموال عمومية من قبل شبه موظف عمومي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لإيقاف جميع من ستكشف عنهم الأبحاث.
جمر
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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