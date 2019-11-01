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النفيضة: تواصل البحث عن ثلاثة عمال تحت الأنقاض بعد انهيار مقطع للحجارة بمنطقة ''عين مذاكر''

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - تواصل وحدات الحماية المدنية عمليات البحث عن ثلاثة عمال مفقودين تحت أنقاض مقطع للحجارة بمنطقة عين مذاكر من معتمدية النفيضة وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الأساسية للحماية المدنية بسوسة رجب بوزيان.

وكان العمال الثلاثة قد وقعوا تحت الركام عندما انهارت طبقات من مقطع لاستخراج الحجارة.


وقد أذن والي سوسة بتسخير عدد من المعدات والامكانيات البشرية المتوفرة بالمعتمديات المجاورة بهدف استحثاث نسق البحث عن العمال الثلاثة المفقودين.

  
  
     
  
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