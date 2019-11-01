باجة: جلسات بين مصالح وكالة التشغيل وعدد من باعثي المشاريع ومن المؤسسات لبلورة رؤية حول عمل الوكالة ما بعد سنة 2030

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- انعقدت اليوم الجمعة بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في باجة جلسة عمل جمعت مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في الولاية وعددا من المديرين بها باشراف المدير العام للوكالة يوسف قنيرة وذلك فى اطار بلورة رؤية حول عمل الوكالة لسنة 2030 وما بعدها.وتمّ أيضا عقد لقاءات مع عدد من باعثي المشاريع وعدد من طالبي الشغل والمؤسسات التى تعاملت مع الوكالة ومنها مؤسسة "كرمبارغ شوبارت" الالمانية لصنع كوابل السيارات بمدينة باجة.وبيّن ياسين حميدة مدير مراقبة التصرف بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فى تصريح لصحفية (وات) أن هذه اللقاءات تنعقد بكل ولايات الجمهورية للاطلاع عن قرب على ظروف العمل بمكاتب الوكالة وفضاءات المبادرة وللاتصال المباشر بالشباب من طالبي الشغل وباعثي المشاريع وبالمؤسسات للاستماع الى مقترحاتهم بهدف تحسين خدمات الوكالة.وأكّد أن الرؤية حول تطوير عمل الوكالة ترتكز على عدة محاور تتعلق بالاتصال ورقمنة الخدمات لتقليص الاعباء على اعوان الوكالة كما ترتكز على تطوير الجودة وعلى بعث أكاديمية للوكالة لتطوير الكفاءات الموجودة بها وعلى التكوين المستمر وبعث مكتب تشغيل نموذجي ومكتب عمل افتراضي.وأضاف أن تطوير عمل الوكالة سيتسفيد منه أعوانها عبر تحسين ظروف عملهم كما سيتسفيد منه النسيج الاقتصادى بكل الولايات.