مدنين: أشغال حثيثة لانطلاق استغلال رافعة ميناء الصيد البحري في حومة السوق خلال ايام قليلة

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- بعد تحرّكات احتجاجية لبحارة ميناء الصيد البحري بجربة حومة السوق استؤنفت تتواصل أشغال تركيب الرافعة وطلائها بالدهن والقيام بالتدخلات اللازمة بها وهي أشغال متواصلة الآن حتى يتمكّن البحارة من استغلالها بعد أن يسلّمها المقاول خلال أيام قليلة إلى إدارة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري لتجربتها.وحسب المقاول محرز بن عياد فإن فريق عمل يواصل القيام بالاشغال التي ستنتهي في مدة لن تتجاوز الاسبوع او العشرة ايام وهي مدة كان يتوقّع ان تكون أقصر غير أن التقلبات المناخية اربكت العملن مشيرا إلى جهود الشركة صاحبة الصفقة في تجاوز بعض الصعوبات الطارئة ومنها الادارية والجمركية لتسليم الرافعة في الاجال المحدّدة حسب قوله.ومن جهته قال الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري فوزي بن حميدة ان اجال بداية استغلال الرافعة بميناء الصيد البحري بحومة السوق ستكون في الايام القريبة بعد ان استأنف المقاول عمله بها الذي كان متوقّفا بسبب إشكالات اولى بين المزوّد والمصنّع الايطالي استوجبت اعادة الصفقة ثم اشكالات جمركية تم تجاوز بعضها والبعض بصدد إتمامه مؤكدا انطلاق استغلال الرافعتين في حومة السوق وسوسة .ودفع تعطّل استغلال الرافعة رغم انتصابها في الميناء البحارة الى التحركات الاحتجاجية من وقفات واعتصام وغلق الميناء للمطالبة بالتعجيل في استغلالها ليعلّقوا احتجاجاتهم باستئناف المقاول أشغاله وهو نا بعث الطمأنينة لدى البحارة الذين ينتظرون دخولها حيز الاستغلال للاستفادة منها.وحسب بن حميدة فان الوكالة برمجت قبل نهاية هذه السنة في اطار قرض طويل الامد من الجانب الايطالي قدره 30 مليون دينار اقتناء 5 رافعات منها 3 رافعات حمولة 300 طن وراعتان حمولة 250 طنّا واقتناء 3 وحدات جهر وقوارب لتنظيف الاحواض المينائية ووحدتي تدخل بمثابة ورشات متنقلة للتدخل بالاصلاح من ميناء الى اخر واقتناءات اخرى كشاحنات صغيرة للتنظيف.وقال إن كل الاجراءات تم استكمالها وتمت المصادقة على الصفقة التي سيتم امضاء العقود مع المزودين في شهر ديسمبر لتصل هذه الاقتناءات بعد ستة أشهر حسب قوله، مضيفا ان عدة جهات ستنتفع بهذه التجهيزات التي ستعطي نقلة نوعية وخاصة مع انتدابات جديدة تهم 50 تقنيا لاستغلال هذه المعدات.