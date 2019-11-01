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كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي التونسي يسافر الى المغرب بوفد يضم 22 لاعبا

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - ضم وفد الترجي الرياضي التونسي الذي يسافر مساء اليوم الى المغرب 22 لاعبا.
ويتبارى الترجي الرياضي التونسي يوم الاحد (س 19 ) مع نادي اولمبيك اسفي المغربي في ذهاب ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال.

وفي ما يلي قائمة لاعبي الترجي التونسي الذين يشاركون في الرحلة الى المغرب.

معز بن شريفية - رامي الجريدي -صدقي الدبشي -سامح الدربالي - إيهاب المباركي - رائد الفادع - حسين الربيع- خليل شمام - عبد القادر بدران - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيت- محمد علي بن رمضان- فادي بن شوق- كوامي بونسو - محمد أمين المسكيني - أنيس البدري - إبراهيم واتارا- حمدو الهوني -هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي.

  
  
     
  
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