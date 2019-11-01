كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي التونسي يسافر الى المغرب بوفد يضم 22 لاعبا

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - ضم وفد الترجي الرياضي التونسي الذي يسافر مساء اليوم الى المغرب 22 لاعبا.
ويتبارى الترجي الرياضي التونسي يوم الاحد (س 19 ) مع نادي اولمبيك اسفي المغربي في ذهاب ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال.
وفي ما يلي قائمة لاعبي الترجي التونسي الذين يشاركون في الرحلة الى المغرب.
معز بن شريفية - رامي الجريدي -صدقي الدبشي -سامح الدربالي - إيهاب المباركي - رائد الفادع - حسين الربيع- خليل شمام - عبد القادر بدران - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيت- محمد علي بن رمضان- فادي بن شوق- كوامي بونسو - محمد أمين المسكيني - أنيس البدري - إبراهيم واتارا- حمدو الهوني -هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي.
ويتبارى الترجي الرياضي التونسي يوم الاحد (س 19 ) مع نادي اولمبيك اسفي المغربي في ذهاب ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال.
وفي ما يلي قائمة لاعبي الترجي التونسي الذين يشاركون في الرحلة الى المغرب.
معز بن شريفية - رامي الجريدي -صدقي الدبشي -سامح الدربالي - إيهاب المباركي - رائد الفادع - حسين الربيع- خليل شمام - عبد القادر بدران - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيت- محمد علي بن رمضان- فادي بن شوق- كوامي بونسو - محمد أمين المسكيني - أنيس البدري - إبراهيم واتارا- حمدو الهوني -هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي.
En continu
- 18:20 القبض على المهرب وشواشة
- Hier 21:23 صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''
- Hier 21:12 نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:52
|17:25
|15:00
|12:10
|06:43
|05:15
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-18
|24°-16
|28°-18
|22°-16
|26°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 435) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 840) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 334) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 919) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 774) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 159) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 919) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 655) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 821) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 801) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 342) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 488) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 865) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 976) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 878) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 258) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 865) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 195) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 992) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 620) خطير جدا.. C'est très grave
Par:kerker (France )
Sur:هل هناك خيانة في مؤسسة أمن رئيس الدولة؟