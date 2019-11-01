Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ghanni-Ya-Albi  

عقوبة بمباراتين دون حضور الجمهور ضد النادي الصفاقسي

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماعه امس الخميس بمقر الرابطة تسليط عقوبة بمباراتين دون جمهور ضد النادي الصفاقسي مع خطية مالية قدرها 3 الف دينار من اجل رمي الجمهور ارضية الملعب بالمقذوفات بصفة مكثفة اثناء وبعد نهاية الكلاسيكو الذي جمع الفريق بالترجي الرياضي يوم 27 اكتوبر الماضي لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

كما وجهت الرابطة عقوبة توبيخ للنجم الساحلي مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في رمي القوارير من طرف الجماهير خلال لقاء النجم والنادي البنزرتي لحساب نفس الجولة.
والى جانب ذلك تحصلت اندية الملعب التونسي واتحاد تطاوين (الرابطة الاولى) والترجي الجرجيسي الرابطة الثانية) على عقوبة توبيخ الى جانب خطية مالية قدرها 1500 دينار لكل منها.


  
  
     
  
cadre-e30ce158cedcf8eb2fcac478bc2295a4-2019-11-01 18:36:08






0 de 0 commentaires pour l'article 191986



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1824°-1628°-1822°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572634557|191986 318|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires