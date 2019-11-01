عقوبة بمباراتين دون حضور الجمهور ضد النادي الصفاقسي

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماعه امس الخميس بمقر الرابطة تسليط عقوبة بمباراتين دون جمهور ضد النادي الصفاقسي مع خطية مالية قدرها 3 الف دينار من اجل رمي الجمهور ارضية الملعب بالمقذوفات بصفة مكثفة اثناء وبعد نهاية الكلاسيكو الذي جمع الفريق بالترجي الرياضي يوم 27 اكتوبر الماضي لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.كما وجهت الرابطة عقوبة توبيخ للنجم الساحلي مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في رمي القوارير من طرف الجماهير خلال لقاء النجم والنادي البنزرتي لحساب نفس الجولة.والى جانب ذلك تحصلت اندية الملعب التونسي واتحاد تطاوين (الرابطة الاولى) والترجي الجرجيسي الرابطة الثانية) على عقوبة توبيخ الى جانب خطية مالية قدرها 1500 دينار لكل منها.