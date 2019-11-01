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تمكين الأطفال ذوي القدرات العالية من التسجيل المبكر بالسنة الأولى من التعليم الأساسي

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - قررت وزارة التربية تمكين الأطفال ذوي القدرات العالية من التسجيل المبكر بالسنة الأولى من التعليم الأساسي وفق منشور أصدره وزير التربية حاتم بن سالم يوم 29 أكتوبر المنقضي.
وسيتم حسب المنشور، تمكين فئة الأطفال ذوي القدرات العالية من امكانية التسجيل المبكر بالسنة الأولى من التعليم الأساسي في صورة تقديم مطلب كتابي يرفق وجوبا بتقرير من مصالح الطب النفسي للأطفال والمراهقين ينص على درجة ذكاء الطفل.

واشترط المنشور إحالة المطلب على الاخصائي النفساني التربوي الراجع الى المندوبية الجهوية للتربية بالنظر لدراسة الملف واعداد تقرير مذيل برأيه في الغرض اثر اجراء المحادثات الضرورية مع الطفل والولي، وأن يخضع الطفل الى اختبار تقييمي من قبل مجلس قسم المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.


كما يحال الملف مدعوما برأي مجلس القسم وممضى من قبل متفقد اللغة العربية الى وزير التربية للمصادقة عليه، وفق ما ذكره المنشور، داعيا كل المعنيين بالاجراء الى الالتزام به وتطبيق كامل مقتضياته.

واستند الوزير في إصدار المنشور، الى تطبيق الفصل 16 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي الذي ينص على أن التربية ما قبل المدرسية تجري في مؤسسات وفضاءات متخصصة للأطفال وتستقطب أطفالا من سن الثالثة الى سن السادسة تخصص لتنشئتهم واعدادهم للتعليم المدرسي.

  
  
     
  
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