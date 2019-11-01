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توننداكس ينهي حصة الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 0،05 بالمائة

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس ، توننداكس، حصة الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0،05 بالمائة دون ان يستعيد موقعه فوق 7000 نقطة في ظل تداولات في حدود 3،8 مليون دينار وفق مينا كابتال للوساطة في البورصة.

وتصدر سهم إلكتروستار، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 4،81 بالمائة ( 1،740 د) متبوعا بسهمي شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 4،21 بالمائة (1،730 د) والكمياء بنسبة 3،20 بالمائة (39،010 د).
وتراجع سهم الصناعات الكميائية للفيلور بنسبة 5،66 بالمائة ( 140 د) متبوعا بسهمي سلكوم بنسبة 4،18 بالمائة ( 2،980 د) وادوية بنسبة 2،86 بالمائة ( 3،050 د).


  
  
     
  
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