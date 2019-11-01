البنك الافريقي للتنمية ينجز ''ترفيعا تاريخيا'' في رأسماله بقيمة 115 مليار دولار

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - وافق مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية، امس الخميس بابيدجان بالكوت ديفوار، على انجاز "ترفيع تاريخي" في رأسمال البنك بـ115 مليار دولار (اكثر من الضعف) ليقفز من 93 مليار دولار الى 208 مليار دولار.
وافاد البنك في بيان له، ان هذه الزيادة في رأس المال، التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجلس محافظي البنك، "هي الأكبر في تاريخ البنك منذ إنشائه سنة 1964".
وبدأ البنك الافريقي للتنمية مناقشاته لزيادة راس ماله قبل سنتين قصد تسريع تنفيذ استراتيجياته التنموية القائمة على اهداف التنمية المستدامة واجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063: تنوير افريقيا وإطعام إفريقيا وتصنيع إفريقيا ودمج افريقيا وتحسين نوعية حياة الشعوب في افريقيا.
يشار الى ان المؤسسة المالية الافريقية ساهمت في استفادة 16 مليون شخص بخدمات شبكة الكهرباء وتوفير التقنيات الفلاحية لـ70 مليون شخص وتمكين 9 ملايين آخرين من النفاذ الى التمويل عبر شركات خاصة.
كما ساهم البنك الافريقي للتنمية في تأمين خدمات نقل افضل لفائدة 55 مليون فرد علاوة على تمتع 31 مليون شخص بخدمات الماء والتطهير.
ويخطط البنك خلال السنوات المقبلة، بايصال وصلات كهرباء جديدة او محسّنة الى 105 ملايين شخص ومساندة 244 مليون شخص في القطاع الفلاحي.
كما يعتزم على تمكين 15 مليون شخص من مشاريع استثمارية وضمان وصول أفضل إلى وسائل النقل لـ 252 مليون شخص.
ويرنو البنك، ايضا، الى تيسير نفاذ 128 مليون فرد الى خدمات الماء والتطهير.
وافاد البنك في بيان له، ان هذه الزيادة في رأس المال، التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجلس محافظي البنك، "هي الأكبر في تاريخ البنك منذ إنشائه سنة 1964".
وبدأ البنك الافريقي للتنمية مناقشاته لزيادة راس ماله قبل سنتين قصد تسريع تنفيذ استراتيجياته التنموية القائمة على اهداف التنمية المستدامة واجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063: تنوير افريقيا وإطعام إفريقيا وتصنيع إفريقيا ودمج افريقيا وتحسين نوعية حياة الشعوب في افريقيا.
يشار الى ان المؤسسة المالية الافريقية ساهمت في استفادة 16 مليون شخص بخدمات شبكة الكهرباء وتوفير التقنيات الفلاحية لـ70 مليون شخص وتمكين 9 ملايين آخرين من النفاذ الى التمويل عبر شركات خاصة.
كما ساهم البنك الافريقي للتنمية في تأمين خدمات نقل افضل لفائدة 55 مليون فرد علاوة على تمتع 31 مليون شخص بخدمات الماء والتطهير.
ويخطط البنك خلال السنوات المقبلة، بايصال وصلات كهرباء جديدة او محسّنة الى 105 ملايين شخص ومساندة 244 مليون شخص في القطاع الفلاحي.
كما يعتزم على تمكين 15 مليون شخص من مشاريع استثمارية وضمان وصول أفضل إلى وسائل النقل لـ 252 مليون شخص.
ويرنو البنك، ايضا، الى تيسير نفاذ 128 مليون فرد الى خدمات الماء والتطهير.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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