Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Gana El Hawa  

مبروك كرشيد: حركة تحيا تونس ستجمد عضوية عدد جديد من المنتمين لها بعد تجميد عضوية 31 من مجلسها الوطني

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - أفاد مبروك كرشيد، القيادي بحركة تحيا تونس والفائز بمقعد بالبرلمان عن دائرة مدنين، بأن الحركة قررت تجميد عضوية عدد جديد من المنتمين لها، بعد أن كانت جمدت 31 عضوا بمجلسها الوطني.
وأوضح كرشيد، في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، أن هذا القرار تم إتخاذه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفي إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين.
وقال إن الأعضاء المجمدين سيعرضون على لجنة النظام بالحزب، وأن هذه القائمة الأولية ستليها قائمات أخرى بعد اجراء عملية التقييم في المكاتب الجهوية والمحلية.
كما أكد أن الحزب متمسك بيوسف الشاهد رئيسا له، وسيعمل على اعادة النظر في هياكله، خاصة وأنه تأسس على عجل، وفق تعبيره، قبيل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

يذكر أن حركة تحيا تونس تحصلت على 14 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التشريعية المنتظمة يوم 6 أكتوبر الماضي، في حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور الى الدور الثاني لهذا الاستحقاق.

  
  
     
  
cadre-59a29e81752fca4cdd5156453331cd7d-2019-11-01 15:02:40






0 de 0 commentaires pour l'article 191972



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
21°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 17°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1724°-1628°-1822°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   990,3 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572618194|191972 1008|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires