سوسة: إعادة إيداع طفلين بمركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بعد فرارهما من المركز

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- اوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ان والدة أحد الاطفال المودعين بمركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، والذي فر مع طفل اخر من مبيت المركز يوم 28 أكتوبر، بادرت بتسليم ابنها الى المشرفين على المركز يوم 29 أكتوبر الماضي.وأضاف مزغيش في تصريح ل(وات) ان أعوان سلك السجون والإصلاح قاموا بالتنسيق مع المصالح الأمنية بألقاء القبض على الطفل الثاني في ولاية مجاورة لولاية سوسة وارجاعه الى مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.واكد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح ان تفقدية مصالح السجون والإصلاح اذنت بفتح بحث اداري بخصوص فرار الطفلين من مبيت المركز، وذلك للوقوف على حقيقة وملابسات العملية، بالتوازي مع اعلام النيابة العمومية بسوسة لاتخاذ ما تراه مناسبا.تجدر الإشارة الى انه ووفق تأكيد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح، فان مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني يتمتعون على خلاف السجون بنظام شبه مفتوح، حيث يتنقل المودعون فيه بأكثر حرية.