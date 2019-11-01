سوسة: إعادة إيداع طفلين بمركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بعد فرارهما من المركز

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - اوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ان والدة أحد الاطفال المودعين بمركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، والذي فر مع طفل اخر من مبيت المركز يوم 28 أكتوبر، بادرت بتسليم ابنها الى المشرفين على المركز يوم 29 أكتوبر الماضي.
وأضاف مزغيش في تصريح ل(وات) ان أعوان سلك السجون والإصلاح قاموا بالتنسيق مع المصالح الأمنية بألقاء القبض على الطفل الثاني في ولاية مجاورة لولاية سوسة وارجاعه الى مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.
واكد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح ان تفقدية مصالح السجون والإصلاح اذنت بفتح بحث اداري بخصوص فرار الطفلين من مبيت المركز، وذلك للوقوف على حقيقة وملابسات العملية، بالتوازي مع اعلام النيابة العمومية بسوسة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
تجدر الإشارة الى انه ووفق تأكيد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح، فان مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني يتمتعون على خلاف السجون بنظام شبه مفتوح، حيث يتنقل المودعون فيه بأكثر حرية.
وأضاف مزغيش في تصريح ل(وات) ان أعوان سلك السجون والإصلاح قاموا بالتنسيق مع المصالح الأمنية بألقاء القبض على الطفل الثاني في ولاية مجاورة لولاية سوسة وارجاعه الى مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.
واكد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح ان تفقدية مصالح السجون والإصلاح اذنت بفتح بحث اداري بخصوص فرار الطفلين من مبيت المركز، وذلك للوقوف على حقيقة وملابسات العملية، بالتوازي مع اعلام النيابة العمومية بسوسة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
تجدر الإشارة الى انه ووفق تأكيد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح، فان مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني يتمتعون على خلاف السجون بنظام شبه مفتوح، حيث يتنقل المودعون فيه بأكثر حرية.
En continu
- Hier 21:23 صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''
- Hier 21:12 نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا
- Hier 21:05 لتشكيل الحكومة، اذهبوا إلى كلمة سواء.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:52
|17:25
|15:00
|12:10
|06:43
|05:15
|
21°
|22°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-17
|24°-16
|28°-18
|22°-16
|26°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 405) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 803) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 244) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 902) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 644) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 137) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 884) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 630) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 796) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 795) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 252) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 203) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 735) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 954) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 864) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 194) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 847) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 183) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 728) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 610) خطير جدا.. C'est très grave
Par:charles (France )
Sur: الطبوبي: ''ما يعني اتحاد الشغل اليوم هو التعجيل بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد ''