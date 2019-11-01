سيدي بوزيد: افتتاح موسم جني الزيتون

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- تم اليوم الجمعة افتتاح موسم جني الزيتون باحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية اولاد حفوز واحدى المعاصر البيولوجية بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وذلك بإشراف والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعوني وحضور عدد من الإطارات الفلاحية.وبين والي الجهة في تصريح ل(وات) انه من المنتظر ان يتجاوز الانتاج الجهوي من الزيتون بالولاية 200 ألف طن، واعتبر ان هذه الصابة قياسية وستمكن من تشغيل 13 الف شخص، وأشار الى وجود أكثر من 116 معصرة منتشرة بكامل الولاية من المنتظر ان يفتح منها بين 70 و80 معصرة تتجاوز طاقة تحويلها 3663 طنا في اليوم، في حين تصل طاقة التخزين بالجهة إلى 12205 اطنان منها 1800 طن بديوان الزيت و9247 طنا بالمعاصر الخاصة و1158 طنا بديوان الأراضي الدولية، وقد حددت تسعيرة الجني ب220 مليما للكلغ، وتسعيرة العصر من 120 الى 130 مليما لنظام الضغط.وتم التطرق بالمناسبة الى عدد من الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها الدوائر المعنية منذ اكثر من شهرين منها تحسيس الفلاحين بضرورة إتباع الطرق الفنية السليمة للجني والشروع مبكرا في عمليات الجني إضافة إلى نقل كميات الزيتون من طرف الفلاح إلى المعاصر في الإبان وتجنب استعمال الأكياس البلاستيكية عند النقل.كما أقرت الدوائر المعنية العديد من الإجراءات الاخرى الخاصة بعمليات التحويل على غرار تعهد وصيانة معدات التحويل من طرف أصحاب المعاصر لضمان جودة الزيت وتأهيل المعاصر مع تحسين ظروف التحويل، وذلك بتجديد وسائل التحويل التقليدية الحالية بوسائل عصرية متطورة مع تشجيع المحولين على تعليب الزيت وتسويقه داخليا وخارجيا.وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد حوالي 50 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة حيث تبلغ أكثر من 283 ألف هكتار، منها 18 الف و800 هكتار سقوي و264 الف بعلي، وهي تمثل 87 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 11 مليون شجرة الى جانب مساهمته ب 14 بالمائة من الانتاج الوطني.