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انطلاق تهيئة عدد من محطات خط قطار الضاحية الشمالية ابتداء من يوم 4 نوفمبر 2019

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - لن يتوقف خط الضاحية الشمالية تونس/حلق الوادي/ المرسى (تي جي أم) بمحطات "الكرم" و"قرطاج حنبعل" و"قرطاج بيرصا" طيلة فترة أشغال تهيئة هذه المحطات، التي تنطلق بالمحطتين الأولتين يوم 4 نوفمبر ويوم 11 نوفمبر 2019 بالنسبة للمحطة الثالثة.

وأفادت شركة النقل تونس أن هذه الأشغال، التي ستشمل، أيضا محطتي "المطار" (انطلاقا من 4 نوفمبر 2019) و"قرطاج الرئاسة" (انطلاقا من 18 نوفمبر 2019) مع تواصل توقف القطار بهما، في اطار تهيئة القسط الثاني من محطات المسافرين والتي وستتواصل على مراحل إلى غاية يوم 19 مارس 2020.



  
  
     
  
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