باجة: احتجاجات بمدخل الطريق السيارة بالمعقولة رفضا لزيارة وزير التجهيز لفتح الطريق وادى الزرقاء- بوسالم للمطالبة بحق الانتداب

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- نظم الاتحاد الجهوى للشغل بباجة اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بمدخل الطريق السيارة تونس-باجة على مستوى المعقولة بباجة الجنوبية، رفضا لزيارة كانت مبرمجة اليوم لوزير التجهيز لفتح قسط الطريق السيارة وادى الزرقاء-بوسالم والتى تم الغاؤها.وبين كاتب عام النقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة وليد الوسلاتي ل(وات) ان الوقفة الاحتجاجية تهدف الى المطالبة بحق الانتداب وفتح مناظرة احتراما لمحاضر جلسات سابقة واتفاق مع الشركة، واوضح ان الطريق السيارة وادى الزرقاء-بوسالم تمتد على 62 كلم وتضم 3 محطات استخلاص وقد برمج الوزير فتحها اليوم دون القيام باي انتداب وبالتعويل على اعادة توزيع اعوان الشركة فقط، وطالب بايجاد حل جذري وبانتداب الاعوان والاطارات الضرورية لحسن سير الاقليم من اعوان استخلاص وسلامة وصيانة ونظافة.واوضح من جهته الكاتب العام الجهوى للاتحاد العام الجهوى للشغل عبد الحميد الشريف ل(وات) ان الاحتجاجات وردت على خلفية عدم احترام اتفاق مع الاتحاد والسلط الجهوية وقد تمت بعد انتزاع اراضي لصالح شركة تونس للطرقات السيارة وهي تنص على انتداب 140 عونا وضمان حق الجهة فى التشغيل او فتح مناظرة وطنية وتوفير مواطن شغل بكل شفافية بناء على مقاييس واضحة.واكد ان اتحاد الشغل والاطراف الاجتماعية قد "تفاجأت ببرمجة افتتاح الطريق السيارة اليوم بصفة فجئية ودون اعلام الاطراف المعنية" واعتبر ذلك "تملصا من الاتفاق ومن المسؤولية" معبرا عن امله ان تخرج جلسة عمل تنعقد اليوم بمقر وزارة التجهيز بحلول منصفة للجهة.شريفة