تونس تتسلم رئاسة المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - تسلمت تونس مساء الخميس بانتهاء اشغال الدورة الوزارية 36 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المنعقدة بإمارة موناكو، رئاسة المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية من أرمينيا.
وتمتد الرئاسة التونسية لسنتين، تحتضن بلادنا خلالهما القمة الثامنة عشر لهذه المنظمة.
وقد القى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية، صبري باش طبجي بالمناسبة كلمة جدد فيها بالخصوص شكرا بلادنا للثقة التي وضعتها البلدان الأعضاء في المنظمة، وعددهم 88 بلدا، في تونس لاحتضان هذه القمة، مستعرضا الاستعدادات الجارية لتنظيمها.
ووفق بلاغ لوزرارة الخارجية, اجرى صبري باش طبجي على هامش المؤتمر لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود عبروا من خلالها عن إعجابهم وتهانيهم لنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في بلادنا والتي كرست نضج المسار الديمقراطي الذى تنتهجه بلادنا مؤكدين تطلعهم لزيارة بلادنا للمشاركة في الفعاليات التي ستحتضنها.
وتتزامن قمة تونس التي تحمل شعار " التواصل في إطار التنوع: الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني" مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء " وكالة التعاون الثقافى والفني" يوم 20 مارس 1970 بنيامي ( النيجر) والتي تحولت لاحقا الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي كان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة احد آبائها المؤسسين.
وتمتد الرئاسة التونسية لسنتين، تحتضن بلادنا خلالهما القمة الثامنة عشر لهذه المنظمة.
وقد القى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية، صبري باش طبجي بالمناسبة كلمة جدد فيها بالخصوص شكرا بلادنا للثقة التي وضعتها البلدان الأعضاء في المنظمة، وعددهم 88 بلدا، في تونس لاحتضان هذه القمة، مستعرضا الاستعدادات الجارية لتنظيمها.
ووفق بلاغ لوزرارة الخارجية, اجرى صبري باش طبجي على هامش المؤتمر لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود عبروا من خلالها عن إعجابهم وتهانيهم لنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في بلادنا والتي كرست نضج المسار الديمقراطي الذى تنتهجه بلادنا مؤكدين تطلعهم لزيارة بلادنا للمشاركة في الفعاليات التي ستحتضنها.
وتتزامن قمة تونس التي تحمل شعار " التواصل في إطار التنوع: الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني" مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء " وكالة التعاون الثقافى والفني" يوم 20 مارس 1970 بنيامي ( النيجر) والتي تحولت لاحقا الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي كان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة احد آبائها المؤسسين.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:53
|17:26
|15:01
|12:10
|06:42
|05:14
|
21°
|21°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-20
|23°-18
|24°-16
|28°-18
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(283 333) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 753) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 101) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 854) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 380) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 094) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 816) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 592) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 643) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 776) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 078) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 024) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 434) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 917) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 853) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 068) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 823) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 155) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 199) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 589) خطير جدا.. C'est très grave
Par:sarramba (France )
Sur: القيروان: توقع مليون زائر لمهرجان المولد النبوي وعروض دينية وتنشيطية ومسابقات متنوعة في انتظار الزوار