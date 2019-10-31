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احباط محاولة ادخال ألف غرام من القنب الهندي إلى تونس بحوزة مسافر جزائري

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بملولة، الخميس، من إحباط محاولة إدخال عشرة صفائح من مخدر القنب الهندي تزن اجماليا ألف غرام إلى تونس، كانت بحوزة مسافر جزائري الجنسية، قادم على متن سيارة أجرة تحمل ترقيم جزائري، وذلك أثناء القيام بإجراءات التفتيش الديواني عند الدخول إلى التراب التونسي.

وتم إخضاع أمتعة بقية راكبي سيارة الأجرة إلى التفتيش الدقيق دون العثور على كميات أخرى من المادة المخدرة.


كما تم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحقيقات.

  
  
     
  
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