البطولة العربية للأندية لكرة السلة ''رجال'' - اتحاد المنستير ثالثا

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - انهى الاتحاد المنستيري مشاركته في البطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال" ثالثا بعد فوزه على جمعية سلا المغربية بنتيجة 77-74 في المباراة الترتيبية اليوم في مدينة سلا ( ضواحي العاصمة المغربية الرباط).
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Par:essoltan (France )
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