البطولة العربية للأندية لكرة السلة ''رجال'' - اتحاد المنستير ثالثا

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- انهى الاتحاد المنستيري مشاركته في البطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال" ثالثا بعد فوزه على جمعية سلا المغربية بنتيجة 77-74 في المباراة الترتيبية اليوم في مدينة سلا ( ضواحي العاصمة المغربية الرباط).