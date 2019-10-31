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البطولة العربية للأندية لكرة السلة ''رجال'' - اتحاد المنستير ثالثا

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - انهى الاتحاد المنستيري مشاركته في البطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال" ثالثا بعد فوزه على جمعية سلا المغربية بنتيجة 77-74 في المباراة الترتيبية اليوم في مدينة سلا ( ضواحي العاصمة المغربية الرباط).


  
  
     
  
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