القيروان: توقع مليون زائر لمهرجان المولد النبوي وعروض دينية وتنشيطية ومسابقات متنوعة في انتظار الزوار

Jeudi 31 Octobre 2019



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- توقعات بمليون زائر لولاية القيروان في إطار مهرجان المولد النبوي الشريف، وبرمجة عروض دينية وصوفية ومسابقات ومعارض تجارية وحفلات تنشيطية متنوعة بمدينة القيروان بداية من يوم 2 نوفمبر2019 إلى غاية العاشر منه، وفق ما أعلن عنه رئيس جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، علي بن سعيد.وأضاف خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، اليوم الخميس، لتسليط الضوء على أهم فقرات المهرجان ومختلف الاستعدادات اللوجستية لاستقبال مليون زائر لعاصمة الأغالبة، أن الاحتفالات ستنطلق يوم الاثنين القادم بتنظيم يوم ترويجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الساعة العاشرة صباحا بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة.ويضم اليوم الترويجي تركيز قاعات عرض لمختلف المنتوجات القيروانية، على غرار "المقروض" والزربية و"الحايك" والنحاس والمفروشات والخبز، إلى جانب شاشة عملاقة لعرض شريط يبرز معالم القيروان ويوثق الموروث الثقافي والسياحي للمدينة ويروج للسياحة والثقافة والتراث اللامادي، فضلا عن لقطات وشهادات من أجواء احتفالية العام الماضي، ومقتطفات من برنامج مهرجان هذا العام.وسيتم تنشيط شارع الحبيب بورقيبة بفرق فلكلورية وعروض فروسية وتنظيم عروض للصناعات التقليدية وللأكلات الشعبية، إضافة إلى تنظيم عرض صور ضوئية تبرز أهم المعالم التراث القيرواني، وعرض أزياء تقليدية (الخرجة القيروانية) بالمسلك السياحي.وأفاد علي بن سعيد بأنه من المنتظر أن تشهد مدينة القيروان انتعاشة تجارية وسياحية وثقافية طيلة أيام المهرجان، وقد تم الإعداد اللوجستي لتأمين توافد الرحلات السياحية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة فقرات جديدة لاحتفالية هذا العام، من بينها تنظيم "الخرجة الصفاقسية" بمشاركة أكثر من 100 شخص أرادوها، وبطلب منهم، تكريما للقيروان، إلى جانب تنظيم "الخرجة القيروانية".من جانبه، أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان، وليد الرحالي، أنه سيتم تنظيم يوم سياحي بمدينة القيروان بالمناسبة، سيتم خلاله تكريم القارءين المرحومين علي ومحمد البراق.ويتضمن اليوم السياحي افتتاح معرض الصناعات التقليدية وعرضا فلكلوريا لفرقة العوامرية وعرضا للفروسية وعرض الجحفة التقليدية وعرضا تنشيطيا للفن الشعبي.وأوضح أن وزارة الثقافة رفعت هذا العام في قيمة دعمها للمهرجان ب20 ألف دينار، لتبلغ قيمة الدعم 60 ألف دينار، نظرا لأهمية التظاهرة في تنشيط الحياة السياحية والثقافية بالجهة.ومن جهته، أفاد أمين المال المساعد لجمعية مهرجان المولد، سليم بشير، بأن الميزانية المخصصة لهذا العام هي في حدود 270 ألف دينار مقابل 220 ألف دينار للعام الفارط، مشيرا إلى أبرز الداعمين لهذه التظاهرة، وهم وزارات السياحة والثقافة والشؤون الدينية.ولفت، بالمقابل، إلى العزوف التام للمستشهرين الخواص، لا سيما من أصحاب الشركات المنتصبة بالمناطق الصناعية الثلاث بولاية القيروان.ويتضمن برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جملة من التظاهرات، من أبرزها المعرض الاقتصادي بساحة أولاد فرحان، والمعرض الفلاحي بنفس المكان، ومعرضا للصناعات التقليدية، ومعرضا للكتاب بدار الطابع بالقيروان، ومسابقات شعرية في مدح الرسول الكريم، ومسابقات في الإنشاد الديني وفي الآذان وفي السيرة النبوية وفي الحديث النبوي، ومسابقات في ترتيل القرآن وفي المدائح والأذكار.كما يتضمن البرنامج الندوة المولدية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية، واستعراضا للدراجات النارية، ودورة دولية في كرة القدم، ومسابقة في طبخ "العصيدة"، وحفل ختان للأطفال، وعرضا صوفيا، وخيمة تحسيسية لمقاومة المخدرات، وعرضا للفوانيس الطائرة، وعرضا ضوئيا ضخما بساحة البريجة.وسيتم اختتام المهرجان يوم 10 نوفمبر بعرض للفنان الزين الحداد بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بمدينة القيروان.