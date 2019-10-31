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سفارة فرنسا في تونس تنفي إنهاء مهام السفير الفرنسي و تندد بقرصنة الموقع الإلكتروني للمعهد الفرنسي

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - نفت سفارة فرنسا في تونس ،اليوم الخميس، "بشدة" المعلومات التي تم تداولها بخصوص إنهاء مهمة السفير أوليفيي بوافر دارفور وارتفاع معدل الرفض المتعلق بتأشيرات الدخول الصادرة عن السلطات الفرنسية لفائدة مواطنين تونسيين خلال سنة 2019.

ووصفت السفارة في بلاغ صحفي تلقت وكالة (وات) نسخة منه تلك المعلومات "بالاشاعات"، مشيرة الى انه تم التمديد في مهمة السفير الفرنسي لمدة سنة كما ان تلك المعلومات "الخاطئة لا تعكس حقيقة التعاون القائم اليوم بين فرنسا و تونس".


وشدّدت السفارة أيضا على أن تلك إشاعات لا أساس لها من الصحة و ذات طبيعة مغرضة وحذرت في هذا الصدد من الأخبار الزائفة و محاولات استغلال وتوظيف فرنسا ونشرها على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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من جهة أخرى نددت السفارة أيضا "بشدة" بعملية القرصنة الذي تعرض له الموقع الإلكتروني للمعهد الفرنسي بتونس مما أدى إلى التعليق المؤقت لنشاطه وهي عملية قرصنة أضرت، أولا وقبل كل شيء، بالجمهور وبروّاد الإنترانت الذين حرموا من الحصول على المعلومات لعدة أيام"، وفق نص البلاغ الصادر عن مصلحة الإعلام بالسفارة.

وتم مساء أمس تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها إنهاء السلطات الفرنسية لمهام السفير الفرنسي الحالي بتونس.

  
  
     
  
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