أمطار مؤقتا رعدية ليلة الخميس وصباح الجمعة وغزيرة في جندوبة وباجة وبنزرت

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- يكون الوضع الجوي، خلال ليلة الخميس وصباح الغد الجمعة 01 نوفمبر 2019، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا الوسط.ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تتراوح كميات الأمطار المتهاطلة عامة بين 20 و40 مليميترا وتكون غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت حيث تصل محليا إلى حدود 60 مليميترا.وتهب الرياح بقوة أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات.