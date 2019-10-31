المركز الوطني لسجل المؤسسات يدعو المؤسسات إلى تسوية وضعيتها

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- دعا المركز الوطني لسجل المؤسسات، في بلاغ له، الخميس، كافة المؤسسات، التي في حالة إغفال عن إيداع تصاريحها الجبائية لمدة إثنى عشرة شهرا متتالية، إلى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ.وأشار السجل إلى إمكانية الشطب إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.ويدعو المركز كافة المؤسسات الى تسوية وضعيتها لتفادي إجراءات الشطب وإدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وتكريسا لواجب الامتثال الجبائي.وذكر المركز الوطني للمؤسسات بأن قانون السجل الوطني للمؤسسات يفرض التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات.