قبلي: جلسة عمل للتعريف بمكونات وأهداف مشروع ربط ولاية قبلي ومدينة الحامة بقابس بالغاز الطبيعي

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - تمحورت جلسة العمل المنعقدة، اليوم الخميس، بمقر ولاية قبلي حول التعريف بأبرز مكونات مشروع ربط هذه الولاية الى جانب مدينة الحامة من ولاية قابس، بالغاز الطبيعي وأهم الانعكاسات الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع الممول من قبل البنك الاسلامي للتنمية باعتمادات تقدر بـ65 مليون دينار، لفائدة 15 ألف عائلة منها 6500 بولاية قبلي، وفق ما أكده مدير اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمّد علي الدزيري.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أن مكوّنات هذا المشروع تشمل مدّ 102 كلم من أنبوب معدني قطر 12 بوصة لنقل الغاز السائل بضغط يصل إلى 76 بار من قابس الغربيّة وصولا إلى منطقة "استفطيمي" بولاية قبلي ومرورا بمدينة الحامة، ثم مد 23 كلم من أنبوب ثان قطر 8 بوصة لتوزيع الغاز داخل مدينة قبلي بضغط يصل الى 4 بار.
هذا بالإضافة إلى بناء محطتين، الاولى لضغط الغاز من ولاية قابس والثانية لاستقبال الغاز بولاية قبلي، علاوة على محطتي تخفيض للضغط، الاولى من 76 بار إلى 20 بار، والثانية من 20 بار إلى 4 بار وإحداث 5 محطات لقطع الغاز على طول الانبوب، مبيّنا أن هذا المشروع في مرحلة إعداد كراسات الشروط، وسينطلق فعليا في الانجاز في شهر أوت 2020، على أن يتواصل تنفيذه لمدة 26 شهرا.
وأشار الدزيري، إلى أن هذا المشروع سيكون له انعكاس إيجابي كبير على المستوى الصناعي، حيث أنه سيشمل ربط المنطقة الصناعية التي سيتم إحداثها بمفترق "استفطيمي" بالغاز الطبيعي، فضلا عن ربط عدد من النّزل والعائلات ومساهمته في ربح نفقات دعم الطاقة، وذلك عبر الخفض من كلفة الاستهلاك والحد من التوث البيئي.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أن مكوّنات هذا المشروع تشمل مدّ 102 كلم من أنبوب معدني قطر 12 بوصة لنقل الغاز السائل بضغط يصل إلى 76 بار من قابس الغربيّة وصولا إلى منطقة "استفطيمي" بولاية قبلي ومرورا بمدينة الحامة، ثم مد 23 كلم من أنبوب ثان قطر 8 بوصة لتوزيع الغاز داخل مدينة قبلي بضغط يصل الى 4 بار.
هذا بالإضافة إلى بناء محطتين، الاولى لضغط الغاز من ولاية قابس والثانية لاستقبال الغاز بولاية قبلي، علاوة على محطتي تخفيض للضغط، الاولى من 76 بار إلى 20 بار، والثانية من 20 بار إلى 4 بار وإحداث 5 محطات لقطع الغاز على طول الانبوب، مبيّنا أن هذا المشروع في مرحلة إعداد كراسات الشروط، وسينطلق فعليا في الانجاز في شهر أوت 2020، على أن يتواصل تنفيذه لمدة 26 شهرا.
وأشار الدزيري، إلى أن هذا المشروع سيكون له انعكاس إيجابي كبير على المستوى الصناعي، حيث أنه سيشمل ربط المنطقة الصناعية التي سيتم إحداثها بمفترق "استفطيمي" بالغاز الطبيعي، فضلا عن ربط عدد من النّزل والعائلات ومساهمته في ربح نفقات دعم الطاقة، وذلك عبر الخفض من كلفة الاستهلاك والحد من التوث البيئي.
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Par:karimyousef (France )
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