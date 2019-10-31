نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - اعلن نجم المتلوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن توصله لاتفاق مع المدرب ماهر القيزاني للاشراف على الدواليب الفنية لفريق الاكابر خلفا للمدرب محمود المصمودي التي حصلت معه القطيعة بعد الهزيمة امام هلال الشابة في الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويحتل نجم المتلوي المركز الاخير برصيد 0 من النقاط من خمس مقابلات ولديه مباراة مؤجلة مع النجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة.
ويستضيف نجم المتلوي يوم الاحد القادم الاتحاد المنستيري بملعب المظيلة في اطار الجولة السابعة.
وكان نجم المتلوي اجرى اتصالات مع المدربين محمد الكوكي وسمير السليمي قبل ان يستقر الراي في الاخير على ماهر القيزاني الذي عبر عن استعداده للاشراف على حظوظ الفريق الذي يمر بفترة صعبة في بداية هذا الموسم.
ويحتل نجم المتلوي المركز الاخير برصيد 0 من النقاط من خمس مقابلات ولديه مباراة مؤجلة مع النجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة.
ويستضيف نجم المتلوي يوم الاحد القادم الاتحاد المنستيري بملعب المظيلة في اطار الجولة السابعة.
وكان نجم المتلوي اجرى اتصالات مع المدربين محمد الكوكي وسمير السليمي قبل ان يستقر الراي في الاخير على ماهر القيزاني الذي عبر عن استعداده للاشراف على حظوظ الفريق الذي يمر بفترة صعبة في بداية هذا الموسم.
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Par:karimyousef (France )
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