Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Aman Ya Lil  

نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - اعلن نجم المتلوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن توصله لاتفاق مع المدرب ماهر القيزاني للاشراف على الدواليب الفنية لفريق الاكابر خلفا للمدرب محمود المصمودي التي حصلت معه القطيعة بعد الهزيمة امام هلال الشابة في الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل نجم المتلوي المركز الاخير برصيد 0 من النقاط من خمس مقابلات ولديه مباراة مؤجلة مع النجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة.
ويستضيف نجم المتلوي يوم الاحد القادم الاتحاد المنستيري بملعب المظيلة في اطار الجولة السابعة.

وكان نجم المتلوي اجرى اتصالات مع المدربين محمد الكوكي وسمير السليمي قبل ان يستقر الراي في الاخير على ماهر القيزاني الذي عبر عن استعداده للاشراف على حظوظ الفريق الذي يمر بفترة صعبة في بداية هذا الموسم.

  
  
     
  
cadre-487f2b2ff26e391210f9c4c1997b7c82-2019-10-31 21:12:50






0 de 0 commentaires pour l'article 191920



En continu

الخميس 31 أكتوبر 2019 | 3ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:26 15:01 12:10 06:42 05:14
21°
 20° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-2023°-1824°-1628°-1823°-17
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   990,3 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572558196|191920 300|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires